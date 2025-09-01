TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 지난 시즌 프로배구 남자부에서 트레블(정규리그 1위, 컵대회·챔피언결정전 우승)을 달성한 현대캐피탈이 2025-2026시즌을 앞두고 일본 나고야에서 전지훈련을 실시한다.

현대캐피탈은 10월 7일부터 12일까지 5박 6일간 일본 SV.리그의 강호 울프독스 나고야와 합동 훈련을 진행하며, 두 차례 친선경기도 치른다. 울프독스 나고야는 과거 V리그에서 두 차례 우승을 차지한 전통의 강팀으로, 이번 시즌을 앞두고 일본 국가대표 미야우라 겐토와 폴란드, 프랑스, 튀니지 출신 외국인 선수 3명을 영입해 전력을 한층 강화했다.

친선경기는 10월 9일과 11일, 나고야 엔트리오 체육관에서 열린다. 이번 전지훈련은 허수봉, 박경민, 신호진 등 국가대표 선수들이 세계선수권대회를 마치고 팀에 합류하는 시점에 맞춰 기획됐다. 구단 관계자는 "이번 전지훈련으로 드디어 완전체로 손발을 맞추게 됐다"며 "2025-2026시즌을 대비해 실전 감각을 끌어올리고 경기력을 최종 점검할 계획"이라고 전했다.

현대캐피탈은 이번 교류를 일회성에 그치지 않고, 울프독스 나고야와 전략적 파트너십을 맺어 정기적인 교류를 추진할 방침이다. 한편, 2025-2026시즌 프로배구 정규리그는 10월 18일에 개막한다.