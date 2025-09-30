

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국 탁구의 자존심, 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 혼합복식 8강 진출에 실패했다. 임종훈-신유빈 조는 30일 중국 베이징에서 열린 혼합복식 16강전에서 중국의 천위안유-콰이만 조에게 풀게임 접전 끝에 2-3(9-11 11-9 13-11 9-11 8-11)으로 아쉽게 패했다.

이번 대회에서 혼합복식 톱시드를 받아 부전승으로 16강에 올랐던 임종훈-신유빈 조는, 최근 유럽과 미국 대회에서 좋은 성적을 거두며 우승 후보로 주목받았다. 그러나 콰이만의 새로운 파트너 천위안유와의 조합을 넘지 못했다.

경기 초반, 임종훈-신유빈 조는 상대 조의 플레이에 적응하지 못하며 첫 게임을 9-11로 내줬다. 하지만 2게임에서 11-9로 승리하며 분위기를 바꿨고, 3게임 듀스 접전도 13-11로 가져오며 역전에 성공했다. 특히 11-11에서 한 점을 따내며 승기를 잡았고, 상대의 실수까지 겹쳐 2-1로 앞서나갔다.

4게임에서는 초반 열세를 극복하고 6-6 동점을 만들었지만, 콰이만의 회전량 많은 공에 고전하며 연속 실점을 허용했다. 신유빈과 임종훈이 끝까지 추격했지만, 임종훈의 드라이브가 네트를 맞고 벗어나며 게임을 내줬다.

마지막 5게임에서도 임종훈-신유빈 조는 초반 리드를 잡았으나, 비디오 판독에서 임종훈의 서브 실점이 나오며 흐름이 끊겼다. 결국 8-8 동점 상황에서 천위안유-콰이만 조가 연속 득점에 성공하며 8강 진출을 확정지었다.

임종훈-신유빈 조는 아쉬운 패배를 남겼지만, 앞으로의 국제 대회에서 다시 한 번 도약을 노린다.