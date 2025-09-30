

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 두산 베어스가 정규시즌 마지막 경기에서 LG 트윈스를 상대로 총력전을 펼칠 계획이다. 이미 9위가 확정된 상황이지만, 두산은 시즌 마지막까지 최선을 다하겠다는 의지를 보였다.

조성환 두산 감독 대행은 30일 서울 잠실구장에서 열리는 LG전에서 선발 투수로 콜 어빈을 예고했으며, 경기 상황에 따라 에이스 잭 로그도 마운드에 오를 수 있다고 밝혔다. 조 감독 대행은 “로그가 1이닝 정도 대기한다. 몸 상태도 괜찮고 등판 의지도 강하다. 선수와도 이야기를 마쳤다”고 전했다.

잭 로그는 지난 25일 한화 이글스전에서 8이닝 4피안타 9탈삼진 무실점으로 시즌 최고의 투구를 펼쳤다. 당시 경기가 시즌 마지막 등판이 될 것으로 보였지만, 팀을 위해 마지막까지 힘을 보태기로 했다. 로그는 올 시즌 29경기에서 10승 8패, 175이닝, 평균자책점 2.83을 기록하며 두산 마운드의 에이스 역할을 해왔다.

조 감독 대행은 “로그에게 시즌 최종전에 선발 투수의 뒤를 받쳐주는 역할을 해주면 팀에 큰 힘이 될 것이라고 말했다. 본인도 몸에 이상이 없다면 잘 준비하겠다고 했다”고 설명했다.

이미 순위가 결정된 두산이 외국인 투수 두 명을 모두 기용하는 것은 정규리그 1위 경쟁에 영향을 주지 않으려는 의도도 담겨 있다. 조 감독 대행은 “정규시즌 마지막 경기인 만큼, 양 팀이 최선의 라인업으로 맞붙는 것이 팬들에게 의미 있을 것”이라며, “우승이 걸린 LG를 상대로 좋은 경기를 펼치면 내년을 준비하는 데 큰 자신감이 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.