

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 충남 천안시체육회는 15일, 모터스포츠 '카트레이싱' 분야에서 천안 지역의 어린 유망주들이 주목받고 있다고 밝혔다.

루체모터스포츠 소속 윤이삭(천안아름초 5학년)과 윤다니엘(천안아름초 3학년) 형제가 그 주인공이다.

윤이삭 선수는 일본 로탁스 경기에서 한국인 최초로 '폴포지션'을 차지하며 두각을 나타냈다. 또한, 로탁스 맥스 챌린지 코리아 미니 클래스에서 시즌 챔피언에 오르는 쾌거를 이뤘다.

동생 윤다니엘 선수 역시 지난 8월 이탈리아에서 열린 로탁스 그랜드 페스티벌 마이크로 클래스에서 3위를 기록했고, 지난해에는 한국 모터스포츠 라이징스타상을 수상했다.

두 형제는 올해 시즌 초부터 일본과 한국 무대를 석권하며, 이달에는 레이싱의 본고장 이탈리아에서 새로운 도전을 준비 중이다. 카트레이싱은 소형 경주용 카트를 타고 트랙에서 속도와 기술을 겨루는 스포츠로, 세계적인 모터스포츠 선수들이 거쳐간 등용문이자 산업의 기초를 다진다.

윤이삭 선수는 "경기할 때 긴장도 되지만 좋아하는 카트를 탈 수 있어 항상 행복하다"며, "세계 무대에서 한국을 대표하는 드라이버가 되고 싶다"고 포부를 밝혔다. 형제의 성장은 지역 스포츠 저변 확대에도 큰 의미를 더하고 있다.