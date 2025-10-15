TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | LA 다저스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 밀워키 브루어스를 상대로 2연승을 거두며 월드시리즈 진출에 한 걸음 더 다가섰다.

15일(한국시간) 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 NLCS 2차전에서 다저스는 5-1로 승리했다. 전날 2-1 승리에 이어 원정 2연승을 기록한 다저스는 이제 홈에서 열리는 3~5차전을 한결 여유롭게 준비할 수 있게 됐다.

경기 초반 밀워키의 잭슨 추리오에게 솔로 홈런을 허용하며 불안하게 출발했지만, 2회초 테오스카 에르난데스가 곧바로 동점 홈런을 터뜨리며 분위기를 바꿨다. 이어 엔리케 에르난데스의 2루타로 역전에 성공한 다저스는 6회 맥스 먼시의 솔로 홈런, 7회 오타니 쇼헤이의 적시타, 8회 토미 에드먼의 추가 적시타로 점수 차를 벌렸다.

특히 다저스 선발 야마모토 요시노부는 9이닝 111구를 던지며 6탈삼진, 3피안타, 1실점으로 완투승을 거뒀다. 이는 다저스 투수로는 2004년 호세 리마 이후 21년 만에 나온 포스트시즌 완투승이다. 다저스는 1차전에서도 블레이크 스넬이 8이닝 1안타 무실점으로 호투하며 선발진의 힘을 과시하고 있다.

한편, 다저스 소속 김혜성은 1차전에 이어 이번 경기에서도 출전 기회를 얻지 못했다. NLCS의 승자는 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서 맞붙고 있는 시애틀 매리너스와 토론토 블루제이스의 승자와 월드시리즈에서 격돌하게 된다. ALCS에서는 시애틀이 2차전까지 원정 2연승을 거두며 분위기를 이어가고 있다.