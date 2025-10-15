TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 세계적인 산악인 엄홍길 대장이 국민체육진흥공단 홍보대사로 위촉됐다.

15일 제63회 스포츠의 날을 맞아 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 행사에서 하형주 이사장 등 관계자들이 참석한 가운데 엄홍길 대장의 홍보대사 위촉식이 진행됐다.

엄홍길 대장은 앞으로 국민체육진흥공단이 펼치는 다양한 공익사업을 널리 알리고, 국민 모두가 즐길 수 있는 스포츠 문화 확산에 앞장설 예정이다.

그는 2007년 세계 최초로 해발 8,000m급 16좌를 모두 등정하며 청룡장을 비롯한 다양한 체육훈장을 수상했고, 2019년에는 '스포츠 영웅'으로 헌액되기도 했다.

최근에는 한-네팔 수교 50주년을 기념해 6,591m 히말라야 주갈 1봉을 세계 최초로 등정하는 쾌거를 이뤘다. 현재 엄홍길 대장은 엄홍길휴먼재단 상임이사, 한국외대 석좌교수, 대한산악연맹 자문위원 등으로 활발히 활동하고 있다.

지난 17년간 네팔 히말라야 오지에 20여 개의 휴먼스쿨, 병원, 다목적 체육관을 건립하는 등 나눔과 봉사의 삶을 실천해왔다.

특히, 셰르파 자녀들을 위한 장학금과 교사 급여 지원 등 세계 산악계 발전과 더불어 사회적 가치 실현에도 힘쓰고 있다.

엄홍길 대장은 "체육공단 홍보대사로서 큰 책임감을 가지고 국민 건강 증진과 체육공단 사업 홍보에 앞장서겠다"고 소감을 밝혔다.