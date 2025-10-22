TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 양재훈(27·강원도청)이 제106회 전국체육대회에서 수영 남자 접영 100m 한국 신기록을 경신하며 4관왕에 올랐다. 양재훈은 22일 부산 사직종합운동장 실내수영장에서 열린 남자 일반부 접영 100m 결승에서 51초29를 기록, 51초85로 레이스를 마친 김영범(19·강원도청)을 제치고 우승했다.

이번 기록으로 양재훈은 1년 4개월 만에 한국 기록 보유자 타이틀을 탈환했다. 지난해 6월 광주 전국수영선수권에서 김영범이 세운 51초65의 기록을 0.36초나 단축한 것이다. 양재훈은 2023년 전국체전에서도 51초85로 신기록을 세운 바 있다.

강원도청은 계영 800m에서도 금메달을 차지하며 팀의 저력을 과시했다. 양재훈은 접영 50m, 계영 800m, 400m에 이어 이번 대회에서만 네 번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 계영 400m에서는 김영범, 황선우, 김우민과 함께 3분11초52의 새로운 한국 신기록을 합작했다.

올해 전국체전 수영 종목에서는 총 10개의 한국 신기록이 탄생하며, 선수들의 치열한 경쟁과 성장세가 돋보였다.