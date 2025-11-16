

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 박해리 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 가나와의 평가전을 통해 첫 2연전 연승과 월드컵 조추첨 포트2 확정을 노린다.

대표팀은 18일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 가나를 상대로 올해 마지막 A매치를 치른다.

한국은 14일 볼리비아전에서 전반 부진을 털어내고 후반 손흥민의 프리킥 골과 조규성의 복귀 골을 묶어 2-0으로 이겼다.

이번 가나전까지 승리할 경우 홍명보호 출범 후 처음으로 2연전 평가전 모두 승리하는 기록을 세우며 내년 월드컵 준비를 안정적으로 시작하게 된다.

한국은 현재 FIFA 랭킹 22위로 포트2에 들어 있지만, 랭킹 23위까지가 포트2에 배정되는 만큼 가나전 결과에 따라 순위 변동 가능성이 남아 있다. 포트2를 지키는 것은 월드컵 조추첨에서 상대 조 압박을 줄이는 데 중요한 요소다.

가나는 FIFA 랭킹 73위로 한국보다 51계단 낮지만, 유럽 주요 리그에서 뛰는 선수들이 다수 포진한 강호다. 한국은 통산 상대 전적에서 3승 4패로 밀리고, 2022 카타르 월드컵에서도 2-3으로 패한 바 있다. 당시 결승골을 넣은 쿠두스는 부상으로 이번 명단에서 제외됐지만, 스트라이커 세메뇨(본머스), 술레마나(아탈란타) 등 빠르고 강한 선수들이 여전히 전력을 이끌고 있다.

가나는 최근 일본과 평가전에서 0-2로 패하며 일부 주전의 부상과 이탈이 이어졌지만, 오토 아도 감독 체제 아래 여전히 높은 압박과 스피드를 기반으로 경기력을 유지하고 있다. 아도 감독은 손흥민을 유소년 시절 지도했던 인연으로도 관심을 이끌고 있다.

한국은 가나전에서 오현규가 원톱으로 선발 출격한다. 오현규는 홍명보호 출범 후 6골을 넣어 최전방 경쟁에서 앞서 있으며, 감독 역시 선발을 확정했다.

볼리비아전에서 1년 8개월 만에 A매치 복귀전을 치른 조규성은 벤치에서 출발하지만, 교체 투입 시 득점 가능성도 주목된다.

골키퍼 경쟁도 관심거리다. 홍 감독은 최근 조현우와 김승규를 번갈아 기용하고 있으며, 볼리비아전에서는 김승규가 골문을 지켰다.

가나전이 북중미 월드컵을 앞두고 국내에서 치르는 마지막 평가전이 될 가능성이 커 경기 결과는 물론 선발 명단에도 관심이 쏠린다.