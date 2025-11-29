

TSN KOREA 임재현 기자 | 유도 여자 57㎏급 간판 허미미가 아부다비 그랜드슬램에서 금메달을 차지하며 부상과 부진을 딛고 국제 무대 정상에 복귀했다.

허미미는 29일(한국시간) 아부다비 무바달라 아레나에서 열린 국제유도연맹 그랜드슬램 여자 57㎏급 결승에서 이탈리아 줄리아 카르나를 누르기로 제압해 우승을 확정했다.

허미미는 경기 초반부터 적극적으로 기술을 시도했지만 점수를 얻지 못한 채 지도 1개를 받으며 불리한 상황을 맞았다. 그러나 연장전에서 체력 우위를 바탕으로 공격적인 흐름을 이어갔고, 그라운드 기술로 상대를 제압하며 승부를 마무리했다.

허미미는 지난해 세계선수권 금메달, 2024 파리올림픽 은메달을 따낸 뒤 올해 3월 왼쪽 어깨 인대 수술을 받았다. 이어 6월 세계선수권 2회전 탈락으로 흔들렸지만 라인-루르 하계 세계대학대회와 전국체육대회에서 연이어 우승하며 기량을 다시 끌어올렸다.

이번 대회 금메달은 파리올림픽 이후 시니어 국제대회에서 거둔 첫 메달이다. 허미미는 부상 회복과 기량 회복을 모두 증명하며 향후 국제대회 경쟁력을 다시 확인했다.