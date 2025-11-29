2025.11.29 (토)

  • 흐림동두천 7.0℃
  • 맑음강릉 14.3℃
  • 흐림서울 7.6℃
  • 맑음대전 14.1℃
  • 맑음대구 12.0℃
  • 맑음울산 15.2℃
  • 맑음광주 14.9℃
  • 맑음부산 14.7℃
  • 맑음고창 14.1℃
  • 맑음제주 17.5℃
  • 구름많음강화 9.2℃
  • 맑음보은 9.9℃
  • 맑음금산 12.6℃
  • 구름조금강진군 14.5℃
  • 맑음경주시 13.5℃
  • 맑음거제 13.3℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

그외 스포츠

유도 허미미, 아부다비 그랜드슬램 57㎏급 정상

허미미 연장전서 집중력 발휘…이탈리아 카르나 제압
부상→부진 극복 후 국제 무대 재도약
파리 올림픽 은메달리스트, 자신감 회복하며 경쟁력 증명


TSN KOREA 임재현 기자 |  유도 여자 57㎏급 간판 허미미가 아부다비 그랜드슬램에서 금메달을 차지하며 부상과 부진을 딛고 국제 무대 정상에 복귀했다.

 

허미미는 29일(한국시간) 아부다비 무바달라 아레나에서 열린 국제유도연맹 그랜드슬램 여자 57㎏급 결승에서 이탈리아 줄리아 카르나를 누르기로 제압해 우승을 확정했다.

 

허미미는 경기 초반부터 적극적으로 기술을 시도했지만 점수를 얻지 못한 채 지도 1개를 받으며 불리한 상황을 맞았다. 그러나 연장전에서 체력 우위를 바탕으로 공격적인 흐름을 이어갔고, 그라운드 기술로 상대를 제압하며 승부를 마무리했다.

 

허미미는 지난해 세계선수권 금메달, 2024 파리올림픽 은메달을 따낸 뒤 올해 3월 왼쪽 어깨 인대 수술을 받았다. 이어 6월 세계선수권 2회전 탈락으로 흔들렸지만 라인-루르 하계 세계대학대회와 전국체육대회에서 연이어 우승하며 기량을 다시 끌어올렸다.

 

 

이번 대회 금메달은 파리올림픽 이후 시니어 국제대회에서 거둔 첫 메달이다. 허미미는 부상 회복과 기량 회복을 모두 증명하며 향후 국제대회 경쟁력을 다시 확인했다.

임재현 기자의 전체기사 보기

Copyright TSN KOREA. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기
배너