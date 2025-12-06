TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 축구대표팀이 2026년 국제축구연맹 북중미 월드컵에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프 패스D 승자와 함께 A조에서 경쟁하게 됐다.

조 추첨은 6일 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 진행됐으며, 한국은 개최국 조에 배정되며 32강 진출을 향한 본격적인 레이스에 돌입했다.

유럽PO 패스D에는 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 경쟁하고 내년 3월 두 차례의 단판 승부 끝에 최종 본선 진출국이 정해진다. 한국의 첫 상대가 유럽PO 승자인 만큼 이 결과는 조별리그 전체 흐름을 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.

한국의 경기 장소도 모두 멕시코로 확정됐다. 1차전은 내년 6월 12일 과달라하라 아크론 스타디움에서 유럽PO 승자와 치르고, 19일 같은 장소에서 개최국 멕시코를 상대한다. 마지막 3차전은 25일 몬테레이 BBVA 스타디움에서 남아프리카공화국을 만난다. 장거리 이동 없이 한 나라에서만 조별리그를 치른다는 점은 체력 관리 측면에서 긍정적 요인이다.

이번 대회는 처음으로 48개국이 참가하며 4개 팀씩 12개 조를 구성한다. 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강에 오르는 방식으로, 1986년 멕시코 대회 이후 11회 연속 본선에 나서는 한국은 원정 8강에 도전한다.

조 추첨 결과는 전반적으로 긍정적이라는 평가가 나온다. 스페인, 프랑스, 아르헨티나, 잉글랜드, 브라질 등 포트1 강호들을 피했고 포트3에서는 FIFA 랭킹이 가장 낮은 남아공을 만났다.

다만 멕시코는 개최국이라는 점에서 매우 까다로운 상대다. 한국은 멕시코와 월드컵 본선에서 두 차례 모두 패했고, 역대 전적에서도 4승 3무 8패로 밀린다.

남아공은 한국과 처음 맞붙는 팀으로 2010년 대회 이후 16년 만에 월드컵 본선에 복귀했다. 아프리카 예선에서 나이지리아를 제치고 조 1위를 차지한 만큼 방심할 수 없는 상대다.

유럽PO 패스D에서는 덴마크(21위), 체코(44위), 아일랜드(59위), 북마케도니아(65위)가 경쟁하며 랭킹만 보면 덴마크와 체코가 본선행 가능성이 크다. 반대로 북마케도니아가 올라온다면 한국을 포함한 A조 팀들에게 상대적으로 부담이 덜한 조가 될 수 있다.

조 추첨은 미국 4대 프로스포츠의 레전드들이 참여해 눈길을 끌었다. 샤킬 오닐, 톰 브래디, 에런 저지, 웨인 그레츠키가 직접 공을 뽑았다.

이날 행사에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 FIFA 평화상을 받았다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 무패로 아시아 최종예선 B조 1위를 차지하며 본선행을 확정한 만큼 자신감을 안고 조별리그에 나서게 된다.

조 구성의 절반은 유리하게 풀렸지만 나머지 절반은 유럽PO 결과가 결정할 전망이다.





◎ 2026 FIFA 북중미 월드컵 조 추첨 결과 (괄호는 FIFA 랭킹)

▲ A조 = 멕시코(15위) 남아프리카공화국(61위) 한국(22위) 유럽PO 패스D

▲ B조 = 캐나다(27위) 유럽PO 패스A 카타르(51위) 스위스(17위)

▲ C조 = 브라질(5위) 모로코(11위) 아이티(84위) 스코틀랜드(36위)

▲ D조 = 미국(14위) 파라과이(39위) 호주(26위) 유럽PO 패스C

▲ E조 = 독일(9위) 퀴라소(82위) 코트디부아르(42위) 에콰도르(23위)

▲ F조 = 네덜란드(7위) 일본(18위) 유럽PO 패스B 튀니지(40위)

▲ G조 = 벨기에(8위) 이집트(34위) 이란(20위) 뉴질랜드(86위)

▲ H조 = 스페인(1위) 카보베르데(68위) 사우디아라비아(60위) 우루과이(16위)

▲ I조 = 프랑스(3위) 세네갈(19위) 대륙간 PO 패스2 노르웨이(29위)

▲ J조 = 아르헨티나(2위) 알제리(35위) 오스트리아(24위) 요르단(66위)

▲ K조 = 포르투갈(6위) 대륙간 PO 패스1 우즈베키스탄(50위) 콜롬비아(13위)

▲ L조 = 잉글랜드(4위) 크로아티아(10위) 가나(72위) 파나마(30위)