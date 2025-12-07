TSN KOREA 박영우 기자 | 파리 생제르맹(PSG)이 스타드 렌을 완파하며 리그1 선두 탈환을 위한 추격에 다시 시동을 걸었다. 이강인은 제로톱으로 선발 출격해 64분을 소화했으며, 팀은 대승으로 지난 라운드 패배 충격을 털어냈다.

PSG는 7일 프랑스 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 리그1 15라운드 홈 경기에서 렌을 5-0으로 제압했다. 지난 14라운드에서 AS모나코에 0-1로 패해 무패 행진이 끊기며 랑스에 선두를 내줬던 PSG는 대승으로 흐름을 되찾았다.

이날 랑스가 낭트를 2-1로 꺾으면서 승점 34로 선두를 유지한 가운데 PSG는 승점 33으로 바짝 뒤따랐다. 이강인은 공격 최전방 역할을 맡아 전반 두 차례 왼발 슛을 시도했으나 아쉽게 득점으로 이어지지 못했고, 후반 19분 우스만 뎀벨레와 교체됐다.

PSG는 전반 28분 흐비차 크바라츠헬리아의 선제골로 흐름을 잡았고, 전반 39분 세니 마율루의 추가 득점까지 이어가며 전반을 2-0으로 마쳤다. 후반 22분 크바라츠헬리아가 다시 골망을 흔들며 격차를 벌렸고, 후반 29분 상대 수비수 제레미 자케가 퇴장당하며 사실상 승부가 기울었다. 이후 후반 43분 이브라힘 음바예, 추가 시간 곤살루 하무스가 연속 골을 기록하며 완승을 완성했다.

낭트에서는 권혁규가 랑스와의 경기에서 선발로 나와 후반 42분까지 뛰었으나 팀의 패배를 막지 못했다. 낭트는 6경기 연속 승리 없이 16위(승점 11)에 머물렀다. 홍현석은 교체 명단에 포함됐으나 출전 기회를 받지 못했다.

랑스는 이날 승리로 리그 5연승을 기록하며 PSG의 추격을 받는 선두 자리를 지켰다.