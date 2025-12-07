

TSN KOREA 박영우 기자 | 바이에른 뮌헨이 슈투트가르트를 5-0으로 제압하며 이번 시즌 분데스리가 개막 이후 무패 행진을 13경기로 늘렸다.

김민재는 센터백으로 선발 출전해 경기 종료까지 그라운드를 지키며 팀의 무실점 승리에 기여했다.

뮌헨은 6일 독일 슈투트가르트 MHP아레나에서 열린 2025-2026시즌 분데스리가 13라운드 원정 경기에서 완승을 거두며 승점 37을 기록, 2위 라이프치히와의 격차를 8점으로 유지했다. 슈투트가르트는 승점 22로 6위에 머물렀다.

김민재는 지난달 초 레버쿠젠전 이후 4경기 만에 리그 풀타임을 소화했다. 다요 우파메카노와 중앙 수비를 구성하며 안정적인 수비 라인을 이끌었고, 후반 막판에는 교체 투입된 이토 히로키와 호흡을 맞추며 무실점을 완성했다.

전반 11분 콘라트 라이머의 선제골로 앞서간 뮌헨은 후반전 들어 공격이 폭발했다. 벤치에서 시작한 해리 케인은 후반 15분 교체 투입되자마자 경기 흐름을 바꿨다. 후반 21분 중거리 슈팅으로 첫 골을 넣었고, 후반 33분 스타니시치의 추가 득점으로 승부는 기울었다.

후반 37분 상대 핸드볼 파울로 얻은 페널티킥을 케인이 직접 마무리했고, 후반 43분에는 올리세의 크로스를 밀어 넣으며 해트트릭을 완성했다. 케인은 이로써 리그 15∼17호 골을 기록하며 득점 선두 자리를 굳혔다.

우니온 베를린의 정우영은 볼프스부르크와 원정 경기에서 선발로 나서 후반 12분까지 뛴 뒤 교체됐다. 최근 두 경기 연속 선발 기회를 받은 정우영은 아쉽게도 공격 포인트를 추가하지 못했다.

우니온 베를린은 1-3으로 패하며 리그 2연패를 당했고 12위로 내려앉았다.