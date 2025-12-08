TSN KOREA 박영우 기자 | 메이저리그를 대표하는 공격형 2루수 제프 켄트가 현대야구 시대위원회 투표를 통해 마침내 명예의 전당에 올랐다.

켄트는 16표 중 14표를 얻어 75% 기준을 넘기며 선정됐고, 올해 후보 8명 가운데 유일한 합격자가 됐다.

현대야구 시대위원회는 1980년 이후 활약한 선수 중 미국야구기자협회(BBWAA) 투표에서 탈락했던 후보를 다시 평가하는 구조로, 3년마다 재투표를 진행한다.

올스타 5회, 통산 377홈런, 1천518타점을 기록한 켄트는 역대 2루수 최다 홈런 보유자로 꾸준한 득표 가능성을 인정받아 왔다.

반면 배리 본즈, 로저 클레먼스 등 스테로이드 이슈와 연관된 ‘논란의 스타’들은 올해도 문턱을 넘지 못했다.

본즈는 통산 홈런 762개로 역대 1위, 클레먼스는 사이영상 7회 수상이라는 기록을 보유하고도 약물 사용 전력 탓에 지지를 받지 못했다.

클레먼스는 투표 직전 도널드 트럼프 대통령의 공개 지지를 받았지만 결과를 뒤집지 못했다.

이외에도 카를로스 델가도(9표), 돈 매팅리·데일 머피(각 6표), 게리 셰필드·페르난도 발렌수엘라(5표 미만)가 모두 탈락했다.

명예의 전당은 2022년부터 기존 베테랑 위원회를 개편해 현대야구·고전야구 시대위원회 체제로 운영 중이다.

현대야구 시대위원회의 감독·심판·임원 부문 투표는 2026년 12월, 고전야구 시대위원회는 2027년 12월 실시될 예정이다.