

TSN KOREA 박영우 기자 | 울버햄프턴이 맨체스터 유나이티드에 완패하며 리그 첫 승 도전에 실패했다.

울버햄프턴은 9일 영국 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-2026 프리미어리그 15라운드 홈 경기에서 맨유에 1-4로 패했다. 이로써 울버햄프턴은 개막 이후 2무 13패를 기록하며 리그 최하위인 20위에 머물렀다.

울버햄프턴은 최근 8연패에 빠지며 극심한 부진을 이어가고 있다. 구단은 지난달 감독 교체를 단행해 롭 에드워즈 감독에게 지휘봉을 맡겼으나, 전력 불안과 조직력 저하 문제를 해소하지 못하고 있다. 바로 위 19위 번리와는 승점 8, 강등권 탈출선인 17위 노팅엄 포리스트와는 승점 13차로 격차가 벌어져 강등 위기감이 커지고 있다.

맨유는 이날 승리로 최근 리그 3경기 무패를 이어가며 6위로 올라섰다. 경기에서는 브루누 페르난드스가 2골 1도움으로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었다.

울버햄프턴은 전반 추가시간 장리크네르 벨가르드가 동점골을 넣었지만, 후반 들어 음뵈모와 마운트가 연속 득점을 올리며 승부가 기울었다.

후반 37분에는 울버햄프턴 모스케라의 핸드볼 파울로 얻어낸 페널티킥을 페르난드스가 마무리해 쐐기를 박았다.

국가대표 공격수 황희찬은 교체 명단에 포함됐으나 출전하지 않았다.

황희찬은 이번 시즌 리그 10경기에 나서 1골을 기록 중이다.

울버햄프턴은 다음 경기에서 분위기 반전을 노리지만, 현 시점에서는 공격력·수비력 모두에서 개선이 시급하다는 평가가 나오고 있다.