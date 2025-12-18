TSN KOREA 김민제 기자 | 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 정상에 오르며 6관왕이라는 대기록을 달성했다.

PSG는 18일(한국시간) 카타르 알라이얀 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 2025 FIFA 인터콘티넨털컵 결승에서 브라질 플라멩구와 정규시간 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 2-1로 승리했다.

선발 출전한 이강인은 전반 35분 햄스트링 통증을 호소하며 세니 마율루와 교체됐다. 부상 전까지 유효 슈팅을 기록하고 볼 경합에서도 밀리지 않으며 좋은 흐름을 보였으나, 전반 중반 상대 수비수와의 충돌 이후 더 이상 경기를 이어가지 못했다.

PSG는 이강인의 교체 직후 흐비차 크바라츠헬리아의 선제골로 앞서갔지만, 후반 17분 플라멩구 조르지뉴에게 페널티킥 동점골을 허용했다. 이후 양 팀은 추가 득점 없이 정규시간을 마쳤다.

승부차기에서 PSG는 비티냐와 누누 멘데스가 침착하게 골을 성공시켰고, 골키퍼 마트베이 사포노프가 상대 슈팅을 연속으로 막아내며 우승을 확정지었다.

이번 우승으로 PSG는 2024-2025시즌 리그1, 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹, UEFA 챔피언스리그, UEFA 슈퍼컵에 이어 인터콘티넨털컵까지 석권하며 한 해 여섯 번째 트로피를 들어 올렸다.

이는 2009년 바르셀로나, 2020년 바이에른 뮌헨에 이어 역대 세 번째 기록이다.

플라멩구는 각 대륙 챔피언을 연파하며 결승까지 올랐지만, 마지막 문턱에서 PSG의 벽을 넘지 못했다.

PSG는 세계 무대에서도 최강 클럽임을 다시 한 번 입증했다.