TSN KOREA 김민제 기자 | 프로축구 인천 유나이티드의 주장 이명주가 지역사회 나눔에 나섰다.

올 시즌 인천을 K리그2 우승과 K리그1 승격으로 이끈 이명주는 인하대병원 소아 환자 치료비로 1천만원을 기부했다.

인천 구단은 19일 이명주가 인천 소재 상급종합병원인 인하대병원에 소아 환자 치료비 지원을 위해 1천만원을 전달했다고 밝혔다. 해당 기부금은 치료비 마련에 어려움을 겪는 환아 가정을 돕는 데 사용될 예정이다.

이명주는 지난달 중순 인하대병원 소아병동 방문 행사에 참여한 뒤, 아이들과 가족들을 직접 만나며 기부를 결심한 것으로 전해졌다.

이명주는 "병동 방문 이후 조금이라도 도움이 되고 싶다는 마음이 자연스럽게 들었다"며 "작은 도움일 수 있지만, 아이들에게 조금이나마 힘이 되었으면 한다"고 소감을 전했다.

김명옥 인하대병원 사회공헌지원단장은 "이명주 선수의 선한 마음이 지원받게 될 아이들의 치료와 회복에 큰 힘이 될 것"이라며 "실력뿐만 아니라 인성까지 갖춘 이명주 선수의 부상 없는 내년 시즌 활약을 진심으로 응원한다"고 감사의 뜻을 밝혔다.

이번 기부는 팀 성적뿐 아니라 사회적 책임까지 실천하는 주장으로서의 면모를 다시 한 번 보여줬다는 평가를 받는다.