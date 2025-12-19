

TSN KOREA 박영우 기자 | 축구 국가대표 미드필더 이재성이 독일 마인츠의 유럽 무대 새 역사를 이끌었다.

마인츠는 19일 오전(한국시간) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈 6차전 홈 경기에서 삼순스포르(튀르키예)를 2-0으로 꺾고 16강 토너먼트 진출을 확정했다.

마인츠는 4승 1무 1패, 승점 13으로 36개 팀 중 7위에 오르며 리그 페이즈 상위 8팀에 주어지는 16강 직행 티켓을 거머쥐었다.

마인츠가 유럽 클럽대항전에서 토너먼트 무대에 오르는 것은 구단 역사상 처음이다.

이날 승리의 중심에는 이재성이 있었다. 3-5-1-1 전형의 3선으로 선발 출전한 이재성은 전반 44분 왼쪽 측면에서 감각적인 로빙 패스로 질반 비드머의 선제 결승 골을 도왔다. 이재성의 시즌 공식전 두 번째 도움이다.

마인츠는 후반 3분 추가 골로 승기를 굳혔다. 코너킥 상황에서 이재성이 시도한 슈팅이 상대 수비의 핸드볼 반칙을 유도하며 페널티킥으로 이어졌고, 나딤 아미리가 침착하게 성공시켰다.

이재성은 최근 바이에른 뮌헨전 골에 이어 2경기 연속 공격포인트를 기록했다. 올 시즌 공격포인트는 분데스리가 2골, UECL 2골 2도움을 포함해 총 4골 2도움으로 늘었다.

마인츠는 이번 승리로 공식전 7경기 연속 무승에서도 벗어났다.

이재성은 후반 46분 추가시간에 홈 팬들의 박수를 받으며 레너드 말로니와 교체됐다.

마인츠는 구단 역사에 남을 유럽 무대 첫 토너먼트 진출의 기쁨을 누렸다.