TSN KOREA 김민제 기자 | 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 ‘왕중왕전’으로 불리는 월드투어 파이널스에서 조별리그 전승을 거두며 4강에 진출했다.

안세영은 19일 중국 항저우 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 A조 3차전에서 일본의 야마구치 아카네를 47분 만에 2-1로 역전 제압했다.

안세영은 1게임을 14-21로 내주며 고전했으나, 2게임 초반부터 공격적인 운영으로 분위기를 바꾸며 21-5로 균형을 맞췄다. 마지막 3게임에서는 중반까지 팽팽한 접전을 벌인 뒤 연속 득점에 성공하며 21-14로 경기를 마무리했다.

이미 2차전에서 승리를 거두며 4강 진출을 확정한 안세영은 조별리그 3전 전승으로 A조 1위를 차지했다. 야마구치와의 상대 전적에서도 16승 15패로 앞서 나가며 우위를 다시 한 번 확인했다.

이번 대회에는 월드투어 랭킹 상위 8명이 출전해 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 2명이 4강에 오른다. 야마구치는 2승 1패로 조 2위를 기록해 안세영과 함께 준결승에 합류했다.

올 시즌 이미 10차례 우승을 차지한 안세영은 이번 대회에서 정상에 오를 경우 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세우게 된다.

안세영은 20일(토) B조 2위와 결승 진출을 놓고 맞붙는다.