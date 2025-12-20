TSN KOREA 임재현 기자 | 쇼트트랙 여자 대표팀 주축으로 활약했던 김아랑(30)이 20일 경기도 고양어울림누리 얼음마루 경기장에서 열린 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회를 마친 뒤 공식 은퇴를 선언했다.



현장에는 전 소속팀 고양시청 선수들과 팬들이 함께하며 마지막 순간을 지켜봤다.



김아랑은 한국 여자 쇼트트랙 대표팀의 단체전 핵심 자원이었다.

2014년 소치 동계 올림픽과 2018년 평창 동계 올림픽에서 여자 3,000ｍ 계주 금메달을 획득하며 대표팀의 황금기를 함께했다. 2022년 베이징 동계 올림픽에서도 여자 3,000ｍ 계주 은메달에 힘을 보탰다.

국제무대에서도 존재감은 분명했다. 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 계주 종목에서만 금메달 4개를 따내며 ‘계주 전문 선수’로 평가받았다.

개인전에서는 상대적으로 두드러진 성적을 남기지 못했지만, 김아랑은 항상 밝은 표정으로 경기에 임하며 많은 팬의 사랑을 받았다. 트랙 위에서의 미소는 그의 상징이었고, ‘미소 천사’라는 별명도 이때 붙었다.

최근에는 무릎 부상 여파로 대표팀에 합류하지 못했고, 오랜 고민 끝에 은퇴를 결정한 것으로 전해졌다. 김아랑은 마지막까지 팬들과 사진을 찍으며 환한 웃음으로 은반과 작별했다.



소속사인 브리온컴퍼니 관계자는 "김아랑은 전 소속 팀 고양시청 선수들과 많은 팬의 박수를 받으며 은퇴했다"며 "당분간 휴식을 취하면서 인생 2막을 준비할 예정"이라고 전했다.



한국 쇼트트랙의 한 시대를 함께한 김아랑의 은퇴는 아쉬움을 남기지만, 그의 밝은 에너지와 헌신은 오래도록 팬들의 기억 속에 남을 전망이다.