

TSN KOREA 김민제 기자 | 스코틀랜드 프로축구 셀틱이 홈에서 애버딘을 꺾고 리그 2연패에서 벗어났다.

셀틱은 22일(한국시간) 스코틀랜드 글래스고 셀틱 파크에서 열린 스코티시 프리미어십 2025-2026시즌 18라운드 홈 경기에서 애버딘을 3-1로 제압했다.

이날 승리로 셀틱은 승점 35를 기록하며 한 경기를 더 치른 선두 하트 오브 미들로디언(승점 41)과의 격차를 6으로 유지했다.

셀틱의 양현준은 3-4-2-1 전술의 오른쪽 윙백으로 선발 출전해 70분을 소화했다. 두 차례 슈팅을 시도하며 공격 전개에 참여했으나 공격 포인트를 기록하지는 못했다.

경기 흐름은 전반 39분 베니아민 뉘그렌의 선제골로 셀틱이 먼저 앞섰다. 이어 전반 추가시간 애버딘 수비수 딜런 로번이 퇴장을 당하며 셀틱이 수적 우위를 확보했다.

후반 들어 셀틱은 교체 카드를 활용했으나 후반 29분 동점골을 허용하며 잠시 흔들렸다.

그러나 후반 막판 집중력이 승부를 갈랐다. 셀틱은 후반 43분 키어런 티어니의 헤더 결승골로 다시 리드를 잡았고, 추가시간 제임스 포러스트의 쐐기골로 승부에 마침표를 찍었다.

셀틱은 이번 승리로 흐름 반전에 성공하며 선두 추격을 이어가게 됐다.