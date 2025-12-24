

TSN KOREA 박영우 기자 | 2025/26 카라바오컵 Carabao Cup 시즌 일정과 각 라운드 결과가 공개됐다.



잉글랜드 프리미어리그(EFL)가 주관하는 이 대회는 프리미어리그, 챔피언십, 리그원, 리그투 소속 92개 구단이 참가하는 토너먼트다.



FA컵과 EPL 프리미어리그에 비해 위상은 낮지만, 우승팀에는 UEFA 콘퍼런스리그 진출권이 주어져 경쟁력은 여전히 크다.



지난 시즌 우승팀은 뉴캐슬 유나이티드로, 2004년 이후 이른바 ‘빅6’가 아닌 구단의 우승 사례로 주목받았다.



이번 시즌 역시 일부 빅클럽들이 초반 로테이션을 가동하는 가운데, 중상위권과 하위리그 팀들의 이변 가능성이 거론된다.



대회는 단판 토너먼트로 진행되며, 준결승만 홈 앤드 어웨이 2차전 방식이다. 8강까지는 연장전 없이 승부차기로 승자를 가린다. 준결승 2차전과 결승전에서는 연장전이 적용된다.



■ 2025/26 카라바오컵 라운드별 주요 일정은 다음과 같다.



1라운드 8월 11일 주간

2라운드 8월 25일 주간

3라운드 (32강) 9월 15일·22일 주간

4라운드 (16강) 10월 27일 주간

8강 12월 15일 주간

준결승 1차전 2026년 1월 12일 주간

준결승 2차전 2026년 2월 2일 주간

결승전 2026년 3월 22일

8강에서는 첼시가 카디프 시티를 3-1로 꺾었고, 맨체스터 시티는 브렌트퍼드를 2-0으로 제압했다.



뉴캐슬은 풀럼을 2-1로 물리쳤다.



아스널과 크리스털 팰리스의 경기는 1-1 무승부 뒤 승부차기에서 아스널이 8-7로 승리했다.



16강에서는 리버풀이 크리스털 팰리스에 0-3으로 패하는 이변이 나왔고, 아스널은 브라이턴을 2-0으로 제압했다.



첼시는 울버햄프턴을 4-3으로 꺾으며 접전 끝에 8강에 올랐다.



3라운드에서는 맨체스터 시티, 아스널, 토트넘, 첼시, 리버풀 등 주요 구단들이 비교적 안정적으로 다음 라운드에 진출했다.



반면 그림즈비 타운은 맨체스터 유나이티드를 승부차기 끝에 탈락시키며 대회 최대 이변 중 하나를 연출했다.



카라바오컵은 시즌 중반 일정 부담에도 불구하고, 젊은 선수 기용과 전술 실험의 무대로 활용되며 잉글랜드 축구의 저변을 보여주는 대회로 평가받는다.



결승전이 열리는 3월까지, 우승 트로피와 유럽대항전 티켓을 둘러싼 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.