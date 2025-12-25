TSN KOREA 김민제 기자 | 미국 메이저리그사커 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC가 2025년 시즌을 돌아보며 선정한 최고의 순간 10장면 가운데 손흥민이 3개 항목을 차지하며 구단 역사에 강한 인상을 남겼다.

LAFC는 24일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 2025년 최고의 순간 10장면을 시간순으로 공개했다.

구단은 이번 시즌을 스티븐 체룬돌로 감독 사임으로 한 시대가 마무리되고, 손흥민 영입을 통해 새로운 시대가 시작된 해로 평가했다.

선정된 10장면 가운데 가장 눈길을 끈 인물은 단연 손흥민이었다. 손흥민은 지난 8월 토트넘 홋스퍼를 떠나 LAFC에 합류한 이후 불과 3개월 만에 팀의 핵심 선수로 자리 잡았다.

손흥민은 LAFC 입단 이후 13경기에서 12골 4도움을 기록하며 MLS 톱스타 반열에 올랐다. 경기당 영향력은 물론, 공격 포인트 생산성에서도 리그 최상위권 수치를 남겼다.

LAFC가 꼽은 손흥민 관련 장면 가운데 하나는 서부 콘퍼런스 준결승전이다. LAFC는 전반을 0-2로 마쳤지만, 후반 15분 손흥민의 추격골로 분위기를 바꿨고, 후반 추가시간 프리킥 동점골로 승부를 연장까지 끌고 갔다. 비록 승부차기에서 패했지만, 이 장면은 구단의 미래를 상징하는 득점으로 평가됐다.

손흥민 영입 자체도 톱10에 포함됐다. LAFC는 손흥민이 입단 사흘 만에 시카고전에서 데뷔전을 치렀고, 이후 첫 도움과 데뷔골을 연이어 기록하며 빠르게 팀에 녹아들었다고 설명했다. 댈러스전에서 터진 데뷔골은 MLS 올해의 골로 선정되며 상징적인 장면으로 남았다.

또 다른 장면은 드니 부앙가와의 환상적인 호흡이다. 손흥민과 부앙가는 함께 뛴 지 6주 만에 6경기에서 17골을 합작하며 MLS 신기록을 세웠고, 이후 18골까지 기록을 늘렸다. 손흥민 합류 이후 LAFC는 9승 4무 2패를 기록하며 상승세를 탔다.

LAFC는 손흥민의 영향력이 단순한 경기력에 그치지 않았다고 평가했다. 경기장 안팎에서 팬과 지역 커뮤니티에 미친 파급 효과 역시 구단 역사에서 중요한 전환점으로 언급됐다.

이번 톱10 선정은 손흥민이 짧은 기간에도 불구하고 LAFC와 MLS 전체에 얼마나 큰 흔적을 남겼는지를 보여주는 사례로 남게 됐다.