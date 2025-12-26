TSN KOREA 박영우 기자 | ‘살림의 여왕’으로 불리는 미국의 대표적 여성 사업가 마사 스튜어트가 잉글랜드 프로축구 구단의 공동 구단주로 이름을 올렸다.

AP와 AFP통신은 25일(현지시간) 마사 스튜어트가 영국 프로축구 스완지시티 지분 투자에 참여하며 공동 구단주가 됐다고 보도했다.

마사 스튜어트는 힙합 스타 스눕독, 크로아티아 축구의 상징적 미드필더 루카 모드리치에 이어 스완지시티의 투자자 명단에 합류했다.

글로벌 문화 아이콘과 스포츠 스타가 잇따라 구단 경영에 참여하면서, 스완지시티의 브랜드 가치와 상업적 확장 가능성도 함께 주목받고 있다.

웨일스 웨스트글러모건주 스완지를 연고로 둔 스완지시티는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 바로 아래 단계인 챔피언십 소속 구단이다.

과거 EPL 무대를 경험한 뒤 재도약을 노리고 있으며, 최근에는 구단 운영과 브랜드 전략 측면에서 공격적인 행보를 이어가고 있다.

국내 팬들에게도 스완지시티는 익숙한 팀이다. 한국 축구의 대표적 미드필더 기성용이 2012년부터 2018년까지 핵심 선수로 활약했으며, 현재는 국가대표 윙어 겸 미드필더 유망주 엄지성이 소속돼 있다.

마사 스튜어트의 이번 참여는 단순한 재무적 투자를 넘어, 스포츠와 라이프스타일, 글로벌 콘텐츠를 결합한 새로운 구단 운영 모델로 해석된다. 스완지시티가 향후 어떤 방식으로 브랜드 정체성과 경쟁력을 강화해 나갈지 관심이 쏠린다.





