TSN KOREA 임재현 기자 | 손흥민(LAFC)의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승이 축구 통계 전문 매체가 선정한 ‘2025년 8대 기적’ 가운데 하나로 이름을 올렸다.

독일의 축구 이적·통계 전문 매체 트랜스퍼마르크트는 25일(현지시간) ‘2025년 축구계 8대 기적’을 발표하며 손흥민의 유로파리그 우승을 주요 사례로 꼽았다.

손흥민은 2010-2011시즌 독일 분데스리가 함부르크에서 프로로 데뷔한 이후 유럽 무대에서 꾸준히 활약해 왔지만, 국가대표팀과 소속팀을 통틀어 우승과는 인연을 맺지 못했다.

그런 그가 지난 5월 열린 2024-2025 유로파리그 결승에서 팀의 우승을 이끌며 긴 무관의 시간을 끝낸 장면이 ‘기적’으로 평가됐다.

트랜스퍼마르크트는 이번 선정에서 손흥민을 선수 개인으로는 유일하게 포함시켰다. 다른 항목들이 대부분 팀이나 국가 단위의 성과였다는 점에서 손흥민의 첫 우승 트로피가 지닌 상징성과 서사적 의미가 더욱 부각됐다.

매체는 “월드클래스 공격수로 성장한 손흥민이 유럽 무대에서 처음 들어 올린 우승 트로피는 그 자체로 특별한 순간”이라며 “오랜 시간 이어진 도전의 결실이라는 점에서 기적으로 불리기에 충분하다”는 취지의 평가를 내렸다.

손흥민과 함께 선정된 다른 ‘8대 기적’에는 ▲ 퀴라소의 역대 첫 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선행 ▲ 51년 만에 코파이탈리아 정상에 오른 볼로냐 ▲ EFL컵 우승으로 56년 만에 트로피를 따낸 뉴캐슬 ▲ EFL컵에서 맨유를 꺾은 4부리그 그림즈비 ▲ 바이에른 뮌헨의 16연승 ▲ 92년 만에 더치컵에서 우승한 고어헤드 이글스 ▲ 크리스털 팰리스의 역대 첫 FA컵 우승 등이 포함됐다.

트랜스퍼마르크트가 꼽은 ‘2025년 8대 기적’ 가운데 손흥민의 이름은 개인 선수로서 유일하게 남았다. 오랜 시간 유럽 무대에서 쌓아온 커리어와 마침내 완성된 첫 우승의 순간이 세계 축구계에서도 특별한 장면으로 기록됐다는 의미다.