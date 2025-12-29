TSN KOREA 박영우 기자 | 2026시즌 프로야구 판도를 좌우할 외국인 선수 구성이 연내 모두 확정됐다.

KBO리그 10개 구단은 외국인 선수 30명과 아시아 쿼터 10명, 총 40명의 명단을 모두 채우며 새 시즌 준비를 마쳤다.

마지막 퍼즐은 29일에 맞춰졌다. SSG 랜더스가 투수 미치 화이트, 외야수 기예르모 에레디아와 재계약을 발표한 데 이어, 두산 베어스가 새 외국인 외야수 다즈 카메론을 총액 100만달러에 영입하면서 모든 외국인 선수 자리가 채워졌다.

2025시즌 통합 우승팀 LG 트윈스는 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트, 오스틴 딘과 전원 재계약하며 안정 기조를 택했다. 삼성 라이온즈는 아리엘 후라도, 르윈 디아즈와 동행을 이어가고 새 외국인 투수 맷 매닝을 보강했다.

KIA 타이거즈는 제임스 네일, 애덤 올러의 원투펀치를 유지하며 외국인 타자 해럴드 카스트로를 새로 영입했다. 총액 200만달러에 계약한 네일은 2026시즌 외국인 선수 최고 연봉자로 이름을 올렸다.

NC 다이노스는 라일리 톰슨, 맷 데이비슨과 재계약하고 투수 커티스 테일러를 추가했다. 이로써 전체 외국인 선수 30명 가운데 14명이 재계약에 성공하며, 절반 가까이가 내년에도 KBO 무대를 누비게 됐다.

요나탄 페라자, 크리스 플렉센 등 리그 복귀 선수까지 포함하면 ‘구관’ 비중은 절반을 넘는다.

반면 kt wiz는 기존 외국인 선수 전원과 결별하고 맷 사우어, 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드 등 3명을 모두 새 얼굴로 채운 유일한 구단이다. 전면 교체를 통한 반등 전략이 뚜렷하다.

2026시즌부터 본격 도입되는 아시아 쿼터 역시 10개 구단이 모두 자리를 채웠다.

다케다 쇼타(SSG), 미야지 유라(삼성), 도다 나츠키(NC), 스기모코 고우키(kt), 교야마 마사야(롯데), 다무라 이치로(두산), 가나쿠보 유토(키움) 등 일본 출신 투수가 주를 이뤘다. LG는 호주 출신 라클란 웰스, 한화는 대만 출신 왕옌청을 선택했고, KIA는 호주 출신 내야수 제리드 데일로 유일하게 야수 아시아 쿼터를 구성했다.

외국인 선수와 아시아 쿼터까지 모두 확정되면서, 2026시즌 KBO리그는 전력 안정과 변화가 교차하는 구도로 새해를 맞게 됐다.



■ KBO리그 2026년 외국인 선수 계약 현황



구단 이름 포지션 국적 총액 구분 LG 요니 치리노스 투수 베네수엘라 140만달러 재계약 LG 앤더스 톨허스트 투수 미국 120만달러 재계약 LG 오스틴 딘 내야수 미국 170만달러 재계약 LG 라클란 웰스 투수 호주 20만달러 아시아쿼터 한화 윌켈 에르난데스 투수 베네수엘라 90만달러 신규 한화 오웬 화이트 투수 미국 100만달러 신규 한화 요나탄 페라자 외야수 베네수엘라 100만달러 복귀 한화 왕옌청 투수 대만 10만달러 아시아쿼터 SSG 미치 화이트 투수 미국 120만달러 재계약 SSG 드루 버하겐 투수 미국 90만달러 신규 SSG 기예르모 에레디아 외야수 쿠바 130만달러 재계약 SSG 다케다 쇼타 투수 일본 20만달러 아시아쿼터 삼성 아리엘 후라도 투수 파나마 170만달러 재계약 삼성 맷 매닝 투수 미국 100만달러 신규 삼성 르윈 디아즈 내야수 도미니카공화국 160만달러 재계약 삼성 미야지 유라 투수 일본 18만달러 아시아쿼터 NC 라일리 톰슨 투수 미국 125만달러 재계약 NC 커티스 테일러 투수 캐나다 90만달러 신규 NC 맷 데이비슨 내야수 미국 130만달러 재계약 NC 도다 나츠키 투수 일본 13만달러 아시아쿼터 kt 맷 사우어 투수 미국 95만달러 신규 kt 케일럽 보쉴리 투수 미국 100만달러 신규 kt 샘 힐리어드 외야수 미국 100만달러 신규 kt 스기모토 고우키 투수 일본 12만달러 아시아쿼터 롯데 엘빈 로드리게스 투수 도미니카공화국 100만달러 신규 롯데 제러미 비슬리 투수 미국 100만달러 신규 롯데 빅터 레이예스 외야수 베네수엘라 140만달러 재계약 롯데 교야마 마사야 투수 일본 15만달러 아시아쿼터 KIA 제임스 네일 투수 미국 200만달러 재계약 KIA 애덤 올러 투수 미국 120만달러 재계약 KIA 해럴드 카스트로 내야수 베네수엘라 100만달러 신규 KIA 제리드 데일 내야수 호주 15만달러 아시아쿼터 두산 잭 로그 투수 미국 110만달러 재계약 두산 크리스 플렉센 투수 미국 100만달러 복귀 두산 다즈 카메론 외야수 미국 100만달러 신규 두산 다무라 이치로 투수 일본 20만달러 아시아쿼터 키움 라울 알칸타라 투수 도미니카공화국 95만달러 재계약 키움 네이선 와일스 투수 미국 91만달러 신규 키움 트렌턴 브룩스 외야수 미국 85만달러 신규 키움 가나쿠보 유토 투수 일본 13만달러 아시아쿼터

■ 2026 KBO 구단별 외국인 선수 투자금 총액

(외국인 3명 + 아시아쿼터 1명 / 단위: 달러)

순위 구단 투자금 합계 1 KIA 타이거즈 4,350,000 2 삼성 라이온즈 4,480,000 3 LG 트윈스 4,500,000 4 SSG 랜더스 3,600,000 5 롯데 자이언츠 3,550,000 6 NC 다이노스 3,580,000 7 두산 베어스 3,300,000 8 kt wiz 3,070,000 9 한화 이글스 3,000,000 10 키움 히어로즈 2,840,000



※ KIA는 제임스 네일(200만달러) 효과로 최상위권 형성

※ 키움은 리그 최저 투자 구조 유지