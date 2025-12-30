

TSN KOREA 박영우 기자 | 크리스티아누 호날두가 통산 1천골 도전에 대한 강한 자신감을 다시 한 번 드러냈다.



호날두(40·알나스르)는 29일(현지시간) 아랍에미리트 두바이에서 열린 2025 글로브 사커 어워즈(the Globe Soccer Awards)에서 중동 최우수 선수로 선정된 뒤 “부상만 없다면 반드시 1천골에 도달할 수 있다”고 말했다.

크리스티아누 호날두는 “현역으로 계속 뛰는 것은 쉽지 않지만, 나는 항상 동기부여가 돼 있다”며 “유럽이든 중동이든 어디에서 뛰느냐는 중요하지 않다. 축구를 즐기는 마음은 변함없다”고 밝혔다.



이어 “내 목표는 분명하다. 더 많은 트로피를 원하고, 모두가 알고 있는 1천골이라는 기록에 도달하고 싶다”고 강조했다.

호날두는 지난 주말 사우디아라비아 프로리그 경기에서 멀티골을 기록하며 소속팀 알나스르 FC의 3-0 승리를 이끌었다.



이로써 개인 통산 득점은 956골로 늘었다.



프로팀에서 813골, A매치에서 143골을 기록 중이며, 1천골까지는 이제 44골만을 남겨두고 있다.

이번 시즌 호날두의 득점 페이스도 여전히 가파르다. 알나스르 소속으로 공식전 14경기에 출전해 13골을 터트리며 팀 공격을 이끌고 있다.



40세라는 나이가 무색할 정도의 결정력이라는 평가가 이어진다.

2026 북중미 월드컵을 끝으로 포르투갈 대표팀 은퇴를 예고한 호날두는 알나스르와의 계약이 2년 더 남아 있다.

호날두는 대표팀 은퇴 후에도 클럽 무대에서 1천골이라는 전인미답의 기록을 향한 도전은 계속될 전망이다.