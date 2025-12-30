

TSN KOREA 박영우 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 한 시즌 최저 승점 기록은 2007/08 시즌 더비 카운티(Derby County)가 기록한 11점이다.

더비 카운티는 당시 38경기에서 단 1승에 그치며 프리미어리그 역사상 최악의 성적으로 강등됐다.

이 기록은 이후 오랜 기간 깨지지 않은 최저 승점 기준으로 남아 있다.

2025/26 시즌 들어 이 불명예 기록이 다시 현실적인 위기로 떠오르고 있다.

울버햄프턴 원더러스(Wolverhampton Wanderers, 이하 울브스)는 시즌 초반부터 극심한 부진에 빠지며 18경기 동안 승리를 거두지 못했고 승점은 2점에 머물러 있다.

여름 이적 시장에서 핵심 선수 이탈과 재정 불안이 겹치며 전력 약화가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.

지난 시즌 잔류를 이끌었던 비토르 페레이라 감독은 11월 초 경질됐고 이후 롭 에드워즈 감독 체제에서도 반전은 나타나지 않고 있다.

현재 흐름이 이어질 경우, 울브스는 더비 카운티의 11점 기록에 근접하거나 이를 밑도는 최악의 시나리오에 직면할 가능성도 제기된다.

최근 사례로는 사우샘프턴(Southampton)이 2024/25 시즌 승점 12점으로 강등되며 간신히 최저 기록을 피한 바 있다.

최저 승점 시즌과 함께 최다 실점 기록도 언급된다



셰필드 유나이티드(Sheffield United)는 2023/24 시즌 38경기에서 104실점을 허용하며 프리미어리그 단일 시즌 최다 실점 기록을 남겼다.

프리미어리그 최저 승점 11점은 단순한 수치를 넘어 리그 역사에 남는 상징적 기준점이다.

울브스가 남은 일정에서 반등에 실패할 경우, 2025/26 시즌은 프리미어리그 역사상 최악의 시즌 중 하나로 기록될 가능성이 커지고 있다.





■ 2025/26시즌(현재) 울버햄프턴 원더러스(울브스)

18경기 무승

승점 2점

■ 프리미어리그 역대 최저 승점 시즌 TOP 7

팀 시즌 승점 득점 실점 Derby County 2007/08 11 20 89 Southampton 2024/25 12 26 86 Sunderland 2005/06 15 26 69 Huddersfield Town 2018/19 16 22 76 Sheffield United 2023/24 16 35 104 Aston Villa 2015/16 17 27 76 Sunderland 2002/03 19 21 65

* 승점 삭감이 있었던 포츠머스 2009/10시즌은 제외



▶ 프리미어리그 역대 최저 승점 기록

"Derby County 더비 카운티"

시즌: 2007/08

승점: 11점

성적: 1승 8무 29패

득점 / 실점: 20골 / 89실점



■ 프리미어리그 역대 불명예 기록들

최다 실점 :

Sheffield United – 2023/24 시즌 104실점 (38경기 기준)

최악의 골득실 :

Sheffield United(2023/24)와 Derby County(2007/08) 공동 -69

한 시즌 최다 패배:

Sheffield United(2020/21), Derby County(2007/08), Sunderland(2005/06) – 29패

사진=Getty Images