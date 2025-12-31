TSN KOREA 박영우 기자 | 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 활약 중인 황희찬(울브스)이 선발로 나섰으나 득점에는 실패했다.

울버햄프턴 원더러스(울브스)는 맨체스터 유나이티드(맨유)와 승부를 가리지 못했다.

울버햄프턴은 31일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 19라운드 원정 경기에서 맨유와 1대1로 비겼다.

이날 무승부로 울버햄프턴은 최근 이어지던 11연패에서는 벗어났다. 그러나 개막 이후 19경기 연속 무승 3무 16패 승점 3에 그치며 리그 최하위에 머물렀다. 맨유는 승점 30으로 6위를 유지했다.

황희찬은 톨루 아로코다레와 함께 투톱 스트라이커로 선발 출전했다. 전반 두 차례 슈팅을 시도했지만 모두 골문을 외면하며 공격포인트를 기록하지 못했다.

울버햄프턴은 전반 27분 선제 실점을 허용했다. 황희찬의 돌파를 차단한 맨유 수비수 에이든 헤븐이 전진했고 조슈아 지르크제이가 페널티아크 정면에서 왼발 슈팅으로 득점했다.

반격에 나선 울버햄프턴은 전반 45분 코너킥 상황에서 라디슬라프 크레이치의 헤더로 동점골을 터뜨리며 승부의 균형을 맞췄다.

후반 들어 울버햄프턴은 공세를 이어갔으나 추가 득점에는 실패했다.

황희찬은 후반 43분 다리 근육 통증을 호소하며 교체됐다.

경기 평가에서 소파스코어는 황희찬에게 평점 5점대 후반을 부여했다. 이는 팀 내는 물론 양 팀을 통틀어 가장 낮은 수치였다.

맨유는 후반 막판 파트리크 도르구의 슈팅이 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 득점이 취소되며 무승부에 만족해야 했다.