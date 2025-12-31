TSN KOREA 장우혁 기자 | 서울 용산구가 용문동 철도 유휴공간을 활용해 파크골프 퍼팅연습장을 조성했다.

용산구는 지난 30일 용문동 5-64 일대에 마련된 ‘용문 파크골프 퍼팅연습장’ 준공식을 개최했다고 31일 밝혔다.

해당 연습장은 지하철 6호선 효창공원앞역과 경의선 숲길공원 사이 철도 유휴부지에 425제곱미터 규모로 조성됐다.

철도 유휴부지를 활용한 파크골프 연습장 조성은 서울 자치구 가운데 최초 사례다.

용산구는 이 부지의 관리청인 국가철도공단으로부터 지난해 8월 국유재산 사용 허가를 받은 뒤 설계 용역과 공사를 거쳐 인조잔디 연습장과 경계 펜스 설치를 완료했다.

구는 새해부터 해당 시설을 주민들에게 개방할 예정이다. 도로와 횡단보도에 인접한 입지 특성을 고려해 공의 비거리가 큰 샷은 제한하고 퍼팅 연습만 허용하는 방식으로 운영한다.

용산구는 파크골프 수요 증가에 대응하기 위해 실외 연습장뿐 아니라 실내 파크골프장 조성도 병행하고 있다. 현재 삼각지점과 남산점 등 2곳에 스크린 파크골프장을 추가로 조성 중이다.

박희영 용산구청장은 급증하는 파크골프 수요에 대응하기 위해 철도 유휴부지를 활용한 실외 연습장을 새롭게 조성했다고 설명했다. 이어 앞으로도 관련 시설을 지속적으로 확충해 주민들이 건강한 여가생활을 누릴 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.