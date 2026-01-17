TSN KOREA 임재현 기자 | 김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23 축구대표팀이 2026 AFC U-23 아시안컵에서 상승세를 이어가며 4강에 진출했다.

베트남은 17일 사우디아라비아 제다 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 아랍에미리트(UAE)를 연장전 끝에 3-2로 꺾었다. 이로써 베트남은 2018년 중국 대회 준우승 이후 8년 만에 다시 준결승 무대를 밟았다.

조별리그에서 요르단, 키르기스스탄, 개최국 사우디아라비아를 모두 제압하며 A조 1위로 올라선 베트남은 B조 2위 UAE를 상대로도 흔들리지 않았다. 전반 선제골을 내준 뒤에도 경기 흐름을 유지하며 끝내 승부를 뒤집었다.

전반 39분 응우옌 례 팟의 선제골로 앞서간 베트남은 곧바로 동점을 허용했지만, 후반 17분 응우옌 딘 박의 헤딩골로 다시 리드를 잡았다. 이후 다시 2-2 동점을 허용했으나 연장 전반 11분 팜 민 푹의 오른발 터닝슛이 결승골로 연결됐다.

김 감독은 2024년 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 이후 동남아시아 축구선수권대회와 AFF U-23 챔피언십, SEA 게임 우승을 이끌며 성과를 쌓아왔다. 이번 대회에서도 조직력과 집중력을 앞세운 운영으로 베트남 축구의 경쟁력을 끌어올렸다는 평가를 받는다.

베트남은 오는 21일 같은 장소에서 우즈베키스탄과 중국 경기 승자와 결승 진출을 다툰다. 반대편에서는 ‘디펜딩 챔피언’ 일본 U-23 축구대표팀이 요르단을 승부차기로 꺾고 4강에 합류했다. 한국이 호주를 넘을 경우 한일전도 성사될 전망이다.





사진= Getty Images