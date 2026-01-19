TSN KOREA 장우혁 기자 | 2006년 이후 20년 만에 K리그 슈퍼컵이 2026시즌 개막을 알리는 공식 무대로 열린다. K리그 슈퍼컵은 새 시즌 개막에 앞서 열리는 한국프로축구연맹 주최 공식 대회다.

연맹(총재 권오갑)은 19일 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’을 K리그1 개막 일주일 전인 2월 21일(토) 오후 2시, 전주월드컵경기장에서 개최한다고 밝혔다.

이번 슈퍼컵에서는 2025시즌 K리그1과 코리아컵을 동시에 제패한 전북과 K리그1 준우승팀 대전이 맞붙는다.

슈퍼컵은 원칙적으로 전년도 K리그1 우승팀과 코리아컵 우승팀이 격돌하는 방식으로 열리며, 두 대회 우승팀이 동일할 경우 K리그1 준우승팀이 대신 출전한다.

이에 따라 더블 우승을 달성한 전북이 홈팀 자격으로 나서고, 대전이 도전자로 슈퍼컵 무대에 오른다. 경기는 전년도 K리그1 우승팀의 홈구장에서 치러진다.

경기 규정은 K리그1과 동일하게 적용된다. 다만 정규시간 90분 동안 승부가 나지 않을 경우 연장전 없이 곧바로 승부차기로 우승팀을 가린다. 우승팀에는 상금 2억원, 준우승팀에는 1억원이 지급된다.

슈퍼컵은 K리그 시즌 개막을 알리는 상징적 대회로, 이번 대회를 통해 20년 만에 공식 부활한다. 연맹은 슈퍼컵을 통해 시즌 흥행 분위기를 조기에 끌어올린다는 구상이다.

티켓 예매는 오는 2월 6일(금) 쿠팡플레이 모바일 앱에서 진행되며, 오후 12시 선예매, 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.