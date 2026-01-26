TSN KOREA 박영우 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선두를 달리던 아스널이 홈구장 에미레이츠 스타디움에서 맨체스터 유나이티드(맨유)에 충격적인 패배를 당했다.

아스널은 26일(한국시간) 열린 2025-2026시즌 프리미어리그 22라운드 홈 경기에서 맨유에 2-3으로 졌다.

경기 초반 흐름은 아스널이 주도했다. 전반 29분 부카요 사카의 크로스 상황에서 리산드로 마르티네스의 자책골이 나오며 리드를 잡았다. 그러나 리드를 지킨 시간은 길지 않았다. 전반 37분 마르틴 수비멘디의 치명적인 패스 미스를 놓치지 않은 브라이언 음뵈모가 동점골을 터뜨렸다.

후반전은 맨유의 시간이었다. 후반 6분 패트릭 도르구가 브루노 페르난데스와의 연속 패스 이후 강력한 슈팅으로 역전골을 성공시켰다. 아스널은 이후 대대적인 교체 카드를 꺼내며 반격에 나섰지만 경기 흐름을 쉽게 되찾지 못했다.

후반 39분 세트피스 상황에서 미켈 메리노가 혼전 끝에 동점골을 밀어 넣으며 에미레이츠를 다시 달아오르게 했다. 그러나 기쁨은 오래가지 않았다.

후반 42분 윌리엄 살리바와 가브리엘이 물러선 사이, 마테우스 쿠냐가 페널티아크 부근에서 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 결승골을 터뜨렸다. 경기장은 순식간에 침묵에 빠졌다.

이 패배로 아스널은 최근 리그 3경기 연속 무승에 빠지며 선두 경쟁에 부담을 안게 됐다. 맨체스터 시티와 애스턴 빌라가 승점 차를 좁힌 가운데, 선두 아스널을 향한 추격 구도는 한층 치열해졌다.

반면 맨유는 맨체스터 더비 승리에 이어 아스널까지 꺾으며 상승세를 이어갔다. 승점 3점을 추가한 맨유는 리그 4위로 올라섰고, 상위권 경쟁에 다시 불을 지폈다.

맨유는 마이클 캐릭 감독 체제에서 강팀을 상대로 연속 승리를 거두며 분위기 반전에 성공했다.

이날 경기는 아스널의 불안한 수비 집중력과 맨유의 결정력이 극명하게 대비된 경기였다. 선두를 달리던 아스널이 흔들리는 사이, 맨유는 시즌 판도를 뒤흔들 수 있는 승리를 챙겼다.





사진= Getty Images TSNKOREA AI

