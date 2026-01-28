TSN KOREA 박영우 기자 | 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨)가 국제축구역사통계연맹(IFFHS)이 선정한 ‘2025 아시아축구연맹(AFC) 올해의 남자팀’에 이름을 올렸다.

IFFHS는 27일(한국시간) 2025년 한 해 동안 아시아 무대에서 최고의 활약을 펼친 선수들로 구성한 AFC 올해의 팀을 발표했다.

이번 베스트11은 3-4-3 포메이션을 기준으로 선정됐다.

손흥민은 최전방 공격수로 포진했다. 손흥민은 2020년부터 6년 연속 AFC 올해의 팀에 포함되며 아시아를 대표하는 공격수로서의 위상을 다시 한 번 입증했다.

이강인은 왼쪽 미드필더 자리에 이름을 올렸고, 김민재는 수비수로 선정됐다.

이강인은 2023년부터 3년 연속, 김민재는 2022년부터 4년 연속 아시아 베스트11에 포함됐다.

다만 2022년부터 3년 연속 AFC 올해의 팀에 뽑혔던 황희찬(울버햄프턴)이 이번 명단에서 제외되면서, 한국 선수는 지난해보다 한 명 줄어든 3명이 선정됐다.

국가별로는 일본이 가장 많은 5명을 배출했다.

측면 공격수 구보 다케후사(레알 소시에다드)를 비롯해 미드필더 사노 가이슈(마인츠), 도안 리쓰(프랑크푸르트), 수비수 하타테 레오(셀틱), 골키퍼 스즈키 자이온(파르마 칼초)이 각각 이름을 올렸다.

이 밖에 사우디아라비아의 살렘 알다우사리와 모하메드 칸노(이상 알힐랄), 우즈베키스탄의 수비수 압두코디르 쿠사노프(맨체스터 시티)도 포함됐다.

국제축구역사통계연맹(IFFHS)는 1984년에 설립된 독립적인 축구 통계·역사 연구 단체로, 국제축구연맹(FIFA)의 공식 기관은 아니지만 전 세계 축구계에서 신뢰받는 기록과 데이터를 제공해왔다.

경기 결과와 득점, 수비 등 객관적인 정량 지표를 기반으로 국가대표팀과 클럽팀, 리그, 감독, 골키퍼 등을 평가하며, 매년 대륙별·세계 단위의 ‘올해의 팀’과 각종 랭킹을 발표한다.

이 같은 IFFHS의 선정 결과는 선수와 팀의 국제적 위상을 가늠하는 지표로 활용되며, 축구 팬과 전문가들에게 참고 자료로 널리 인용되고 있다.