TSN KOREA 박영우 기자 | 미국 프로야구 MLB 선수들의 평균 연봉이 역대 최고치를 기록했다.

다만 연봉 상승률은 해마다 감소하는 흐름을 보였다.

AP통신은 3일 MLB 선수노조 자료를 인용해, 2025시즌 9월 1일 기준 빅리그 로스터에 등록된 선수 1천46명의 평균 연봉이 472만1천393달러로 집계됐다고 전했다. 원화로 환산하면 약 68억원 수준이다.

MLB 평균 연봉은 코로나19 여파로 단축 시즌이 치러진 2021시즌 이후 4시즌 연속 상승세를 이어갔다.

2022시즌 422만2천193달러, 2023시즌 452만5천719달러, 2024시즌 465만5천366달러로 매년 증가했다.

그러나 상승 폭은 점차 줄어들고 있다.



2025시즌 평균 연봉 상승률은 전년 대비 1.4%에 그쳤다.



2022시즌 14.8%, 2023시즌 7.2%, 2024시즌 2.9%에 비해 뚜렷한 둔화세다.





선수 경력에 따른 연봉 격차도 크게 나타났다.



경력 1년 미만 선수의 평균 연봉은 82만2천589달러였다.

1∼2년 차는 117만9천192달러로 소폭 상승했다.

연봉 조정 자격을 얻는 2∼3년 차 선수는 평균 183만3천386달러를 받았다.

경력 3년 이상은 327만3천39달러, 4년 이상은 393만2천847달러로 증가했다.

경력 5년 이상 선수의 평균 연봉은 801만9천748달러로 크게 뛰었다.

6∼7년 차는 964만9천380달러를 기록했다.

연봉은 11∼12년 차에서 평균 2천203만4천231달러로 정점을 찍었다.

이후 감소세로 전환돼, 15년 차 이상 선수의 평균 연봉은 1천370만3천52달러로 낮아졌다.



MLB 선수 평균 연봉은 사상 최고 수준을 유지하고 있지만, 성장 속도는 둔화 국면에 접어들었다.



사진= TSNKOREA AI