축구

맨시티, 풀럼 3-0 완파…세메뇨·홀란드 연속골로 선두 아스널 3점 차 압박

세메뇨 1골 1도움 맹활약
홀란드 시즌 22호골, 부상 여파로 전반 교체
아스널, 브렌트퍼드 원정 결과에 시선 집중

 

 

TSN KOREA 임재현 기자 | 맨체스터 시티(맨시티)가 완벽한 전반 경기력으로 풀럼을 제압하며 프리미어리그 정상 추격의 불씨를 이어갔다.

 

맨시티는 12일(현지시간) 영국 맨체스터 에티하드 스타디움에서 열린 2025-26 잉글랜드 프리미어리그 경기에서 Fulham을 3-0으로 꺾었다. 이로써 맨시티는 승점 차를 3점으로 줄이며 선두 Arsenal을 압박했다.

 

경기는 전반에 사실상 승부가 갈렸다.

 

올 1월 6250만 파운드에 영입된 앙투안 세메뇨가 해결사로 나섰다. 전반 24분 마테우스 누네스의 크로스가 산데르 베르게의 발을 맞고 흐르자 이를 침착하게 마무리했다. 세메뇨는 곧바로 도움까지 기록했다. 역습 상황에서 돌파 후 니코 오라일리에게 정확한 패스를 연결했고, 오라일리는 감각적인 마무리로 추가골을 터뜨렸다.

 

이어 엘링 홀란드가 전반 39분 필 포든의 패스를 받아 시즌 22호 골을 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 다만 홀란드는 요아힘 안데르센과의 충돌 여파로 전반 종료 후 교체됐다.

 

풀럼도 기회를 만들었다. 해리 윌슨의 슈팅은 잔루이지 돈나룸마의 선방에 막혔고, 에밀 스미스 로우는 전반 막판 만회골에 근접했지만 골문을 외면했다. 그러나 맨시티는 추가 실점 없이 전반을 3-0으로 마쳤다.

 

후반전은 전반과 달리 다소 느슨했다.

 

맨시티는 볼 점유를 유지했지만 공격의 날카로움은 줄어들었다. 대량 득점 후 경기 운영이 흔들리는 최근 흐름이 반복됐다. 다만 지난 리버풀전과 달리 이번에는 실점 없이 마무리하며 안정적으로 승리를 지켰다.

 

구단 승점 골스코어들
맨시티 3 Semenyo 24', O'Reilly 30', Haaland 39'
풀럼 0

 

펩 과르디올라 감독 체제에서 보기 드문 대규모 스쿼드 변화 속에서도 이날은 구·신 조화가 돋보였다. 로드리와 베르나르두 실바가 중원에서 균형을 잡았고, 세메뇨와 오라일리 등 신예 자원들이 전반을 장악했다. 수비 역시 직선적인 침투에 크게 흔들리지 않았다.

 

항목 맨시티 풀럼
슈팅 14 13
유효 슈팅 5 5
기대 득점(xG) 1.47 1.5
점유율 56% 44%
패스 534 459
코너킥 4 4
파울 8 10
옐로카드 3 1
오프사이드 3 1

 

이제 시선은 아스널로 향한다. 아스널은 브렌트퍼드와의 경기에서 승점 확보에 나선다. 맨시티가 추격의 고삐를 당긴 가운데, 우승 레이스는 다시 긴장 국면으로 접어들었다.

 

 

사진= TSNKOREA AI

 

