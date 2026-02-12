TSN KOREA 임재현 기자 | 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 목표로 하는 한국 야구대표팀이 일본 오키나와에서 본격적인 담금질에 들어간다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 16일부터 일본 오키나와 가데나 스타디움을 거점으로 2차 WBC 캠프를 시작한다.



현재 각 KBO리그 구단에서 스프링캠프 훈련 중인 선수들은 14일과 15일 이틀에 걸쳐 오키나와로 집결한다.

대표팀은 가데나 스타디움과 고친다 스타디움(한화 이글스 캠프지), 온나손 스타디움(삼성 라이온즈 캠프지)을 오가며 훈련과 연습경기를 병행한다.



16일 가데나에서 첫 소집 훈련을 실시한 뒤 17~18일에는 고다 구장에서 훈련을 이어가고, 19일은 휴식일로 잡았다.

이후 KBO리그 팀들과 6차례 평가전을 치르며 실전 감각을 끌어올린다.



20일 온나손에서 삼성과 첫 경기를 치르고, 21일과 23일에는 고친다에서 한화를 상대한다. 24일에는 가데나에서 KIA 타이거즈와 맞붙는다. 이어 26일 삼성(온나손), 27일 KT 위즈(가데나)와의 경기를 끝으로 오키나와 일정을 마무리한다.

대표팀은 28일 일본 오사카로 이동해 WBC 조직위원회가 지정한 공식 훈련에 돌입한다.



미국에서 뛰고 있는 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(로스앤젤레스 다저스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 데인 더닝(시애틀 매리너스), 라일리 오브라이언(세인트루이스), 고우석(디트로이트 마이너리그) 등 7명은 오사카에서 합류한다.

일본 오사카 교세라돔에서는 3월 2일 한신 타이거즈, 3일 오릭스 버펄로스와 두 차례 평가전을 치른다. 이후 곧바로 도쿄로 이동해 5일부터 일본 도쿄돔에서 열리는 WBC 조별리그 C조 경기를 준비한다.

한국은 체코(5일), 일본(7일), 대만(8일), 호주(9일)와 차례로 맞붙는다.



조 2위 이내에 들어야 미국 마이애미 론디포 파크에서 열리는 8강전에 진출할 수 있다. 최소 3승1패 이상의 성적이 요구되는 만큼, 오키나와와 오사카에서의 실전 점검이 성패를 가를 변수로 작용할 전망이다.



