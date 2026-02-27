TSN KOREA 장우혁 기자 | 세계랭킹 1위 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 2026 월드테이블테니스(WTT) 싱가포르 스매시 혼합복식 결승에 올랐다. 새해 첫 국제대회 우승을 향한 도전이다.

임종훈-신유빈 조는 26일 싱가포르에서 열린 대회 혼합복식 준결승에서 찬 볼드윈(홍콩)-김나영(포스코인터내셔널) 조를 3-2(11-9 12-14 12-14 11-6 11-6)로 꺾었다. 듀스 접전이 이어진 풀게임 승부였다.

1게임을 11-9로 선취한 임종훈-신유빈 조는 2, 3게임을 연속 듀스 끝에 12-14로 내주며 게임스코어 1-2로 끌려갔다. 그러나 4, 5게임에서 경기 흐름을 되찾았다.

신유빈의 안정적인 리시브를 바탕으로 왼손잡이 임종훈이 코너를 파고드는 드라이브 공격을 앞세워 연속 11-6 승리를 거두며 역전극을 완성했다.

결승에서는 브라질의 우고 칼데라노-브루노 다카하시 조와 홍콩의 웡춘팅-두호이켐 조 경기 승자와 맞붙는다.



임종훈-신유빈 조는 2024 파리 올림픽 동메달 조합으로, 지난해 12월 WTT 파이널스 홍콩 대회 우승을 발판 삼아 이달 초 세계랭킹 1위에 올랐다.



이번 대회 우승으로 상승세를 이어가겠다는 각오다.

신유빈은 여자복식에서도 결승에 진출했다. 일본의 나가사키 미유와 짝을 이룬 신유빈은 아디나 디아코누(루마니아)-마리아 샤오(스페인) 조를 3-0(11-5 11-6 11-7)으로 완파했다.

여자단식에서는 세계랭킹 2위 왕만위와 16강에서 맞대결을 앞두고 있다. 혼합복식과 여자복식에 이어 단식까지 다관왕 가능성을 이어가고 있다.