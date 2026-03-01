TSN KOREA 박영우 기자 | 프랑스 프로축구 리그1의 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain·PSG)이 이강인의 시즌 4호 도움을 앞세워 르아브르를 꺾고 2연승을 달렸다.

PSG는 1일 한국시간 프랑스 르아브르 스타드 오세안에서 열린 2025-2026시즌 리그1 24라운드 원정 경기에서 르아브르를 1-0으로 제압했다. 전반 37분 브래들리 바르콜라의 결승골이 승부를 갈랐다.

이강인은 4-3-3 전형의 오른쪽 윙어로 선발 출전해 2경기 연속 공격의 한 축을 맡았다. 전반 초반부터 적극적인 돌파와 슈팅으로 존재감을 드러냈다. 전반 24분 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도했고, 30분에는 오른쪽 측면에서 올린 크로스로 동료의 헤더를 유도했다.

결정적 장면은 전반 37분이었다. 이강인은 페널티지역 오른쪽 부근에서 왼발로 문전 크로스를 연결했다. 이를 바르콜라가 골 지역 정면에서 헤더로 마무리하며 선제골을 기록했다.

이로써 이강인은 시즌 4번째 도움을 올렸다. 공식전 기준 3골 4도움을 기록 중이다. 리그에서는 2골 3도움이다.

전반 39분에는 역습 상황에서 왼발 슈팅을 시도했으나 골문을 벗어나 추가 공격 포인트 기회를 놓쳤다. 이강인은 후반 16분 데지레 두에와 교체되며 61분을 소화했다.

PSG는 이날 점유율 67.9%를 기록하며 경기를 주도했다. 슈팅 수는 22대10, 유효슈팅은 9대2로 앞섰다. 후반 34분 페널티킥 기회를 얻었지만 두에의 슈팅이 골키퍼에 막혀 추가 득점에는 실패했다.

최근 렌전 패배 이후 메스전 3-0 승리에 이어 이날까지 승리를 거둔 PSG는 승점 57점으로 선두권 경쟁을 이어갔다. 경기 후 통계 매체 소파스코어는 이강인에게 평점 7.1점을 부여했다.