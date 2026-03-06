TSN KOREA 임재현 기자 | 호주가 체코를 꺾고 조별리그 2연승을 달리며 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 단독 선두에 올랐다.

호주는 6일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 경기에서 체코를 5-1로 제압했다. 전날 대만을 3-0으로 꺾으며 이변을 일으켰던 호주는 이날도 안정적인 마운드와 장타력을 앞세워 승리를 추가했다.

이로써 호주는 C조에서 가장 먼저 2승 고지를 밟으며 단독 선두로 올라섰다. 호주는 오는 8일 일본, 9일 한국과 차례로 맞붙는다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC) 세계랭킹 11위인 호주는 이번 대회에서 일본(1위), 대만(2위), 한국(4위)보다 전력상 한 단계 아래로 평가받았다. 그러나 대회 초반 강팀들을 상대로 경쟁력을 보이며 C조 판도를 흔들고 있다.

특히 마운드와 수비의 안정감이 돋보인다. 호주는 두 경기에서 단 1실점만 허용하며 투수 운용 능력을 입증했다.

경기 초반 흐름은 체코가 잡았다. 체코는 2회말 마르틴 세르벤카의 2루타와 마렉 클루프의 볼넷으로 무사 1·2루 기회를 만들었다. 이어 마르틴 무식의 외야 뜬공으로 1사 2·3루를 만든 뒤 보이텍 멘치크의 희생플라이로 선취점을 올렸다.

그러나 리드는 오래가지 않았다.

호주는 3회초 2사 1·2루에서 커티스 미드가 좌중간 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨리며 단숨에 경기를 뒤집었다.

이후 호주는 9회초 알렉스 홀의 솔로 홈런으로 4-1로 달아났고, 이어 로비 퍼킨스의 우전 안타로 한 점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다.

호주 선발 조시 헨드릭슨은 3이닝 동안 2피안타 2탈삼진 1실점으로 제 몫을 했다. 투구 수는 45개였다.

호주는 전날 대만전에서 홈런으로만 3점을 올린 데 이어 이날도 5득점 중 4점을 홈런으로 기록하며 장타력을 과시했다.

반면 WBSC 세계랭킹 15위 체코는 전날 한국에 4-11로 패한 데 이어 이날도 패배하며 2연패에 빠졌다.

C조는 일본, 한국, 호주, 대만이 8강 진출을 놓고 치열한 경쟁을 펼치는 가운데 호주의 상승세가 새로운 변수로 떠오르고 있다.