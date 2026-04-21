TSN KOREA 박용준 기자 | 미국프로골프(PGA) 투어가 2027시즌 일정에서 하와이 대회를 제외할 것으로 보이면서, 50년 넘게 이어진 전통에도 변화가 생기게 됐다.

AP통신은 21일(한국시간) PGA 투어가 내년 대회 일정에 하와이를 포함하지 않았다고 보도했다. 하와이에서 PGA 투어 대회가 열리지 않는 것은 1971년 이후 56년 만이다.

PGA 투어는 1971년 현재 소니오픈의 전신인 하와이언 오픈을 정규 투어 일정에 편입한 뒤 매년 1월 하와이에서 시즌의 문을 열어왔다. 따뜻한 기후 속에서 치러지는 하와이 대회는 사실상 PGA 투어 시즌 개막을 상징하는 무대로 자리 잡아왔다.

올해 역시 1월 일정에는 개막전 더 센트리와 소니오픈이 포함돼 있었다. 그러나 더 센트리는 하와이 지역 가뭄 여파로 잔디가 말라 대회가 취소됐다.

현지 매체에 따르면 PGA 투어는 하와이의 용수 부족 문제를 이유로 내년에도 대회를 열지 않겠다는 뜻을 대회 운영사인 트룬 골프에 전달한 것으로 알려졌다. 대회가 열리는 카팔루아 골프장과 인근 주민들은 용수 시스템 관리 부실을 주장하며 관련 업체와 소송도 진행 중이다.

운영 비용 부담도 적지 않은 변수로 작용했다. 더 센트리는 PGA 투어 시그니처 대회로 격상된 뒤 총상금이 2000만 달러까지 커졌고, 하와이 현지로 각종 대회 시설과 장비를 옮기는 비용 역시 부담이 됐다.

소니오픈도 변화를 맞을 전망이다. 올해를 끝으로 스폰서 계약이 만료되면서 2027년부터는 정규 투어가 아닌 베테랑 선수들이 출전하는 챔피언스 투어 대회로 전환될 예정인 것으로 전해졌다.

이에 따라 PGA 투어의 새 시즌 개막 무대도 바뀔 가능성이 커졌다. AP통신은 2027년 일정이 아직 최종 확정되지는 않았지만, 시즌 개막전이 하와이가 아닌 미국 본토 샌디에이고의 토리 파인스에서 열릴 가능성이 크다고 전망했다.

오랜 기간 이어진 하와이 개막 전통이 사실상 막을 내리게 되면서, PGA 투어는 2027시즌부터 새로운 출발선에서 시즌을 맞이할 것으로 보인다.

