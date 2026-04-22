



TSN KOREA 송동섭 기자 | 잉글랜드 챔피언십(EFL 챔피언십) 승격 경쟁이 시즌 막판까지 뜨겁게 전개되고 있다.



2025-2026시즌 종료를 앞두고 코번트리 시티는 가장 먼저 프리미어리그(EPL) 승격을 확정했고, 남은 자동 승격 한 자리를 두고 밀월과 입스위치 타운, 사우샘프턴 등이 치열한 경쟁을 이어가고 있다.

챔피언십은 매 시즌 상위 2개 팀이 다음 시즌 프리미어리그로 자동 승격한다. 이어 3위부터 6위까지는 승격 플레이오프에 진출해 마지막 승격 티켓 1장을 놓고 경쟁한다. 프리미어리그 진입은 구단 위상은 물론 막대한 재정 효과까지 가져오는 만큼 각 구단의 경쟁이 더욱 치열할 수밖에 없다.

코번트리는 지난 4월 17일 블랙번 로버스와 1-1로 비기며 승점 89를 기록, 챔피언십 선두를 굳히면서 프리미어리그 승격을 확정했다. 반면 2위 싸움은 여전히 팽팽하다. 4월 21일 경기 종료 기준 밀월이 승점 79로 2위에 올라 있지만, 3위 입스위치 타운은 승점 76에 2경기를 덜 치른 상태여서 자동 승격 경쟁의 주도권을 쥔 상황이다.

사우샘프턴도 승점 76으로 추격 중이고, 미들즈브러 역시 승점 73으로 희망을 이어가고 있다. 플레이오프 진출권 경쟁도 아직 완전히 정리되지 않았다. 밀월은 4월 21일 스토크전 승리로 최소 플레이오프 진출을 확정했다. 그러나 입스위치, 사우샘프턴, 미들즈브러는 물론 렉섬과 헐시티까지 순위 변동 가능성이 남아 있어 막판까지 계산이 복잡하다.

아래는 4월 21일 경기 종료 기준 챔피언십 상위권 현황이다.



순위 구단 경기수 승점 승-무-패 골득실 1 코번트리 시티 44 89 26-11-7 +46 2 밀월 44 79 23-10-11 +13 3 입스위치 타운 42 76 21-13-8 +29 4 사우샘프턴 44 76 21-13-10 +24 5 미들즈브러 43 73 20-13-10 +20

코번트리 시티는 프리미어리그 승격을 확정했다.

플레이오프 경쟁권 팀들의 순위표도 관심을 끈다.

3위부터 6위까지가 플레이오프에 나서며, 최종 승자는 프리미어리그 승격권을 얻는다.



순위 팀 경기수 승점 승-무-패 골득실 2 밀월 44 79 23-10-11 +13 3 입스위치 타운 42 76 21-13-8 +29 4 사우샘프턴 44 76 21-13-10 +24 5 미들즈브러 43 73 20-13-10 +20 6 렉섬 44 70 19-13-12 +6 7 헐시티 44 70 20-10-14 +4 8 더비 카운티 44 66 19-9-16 +8 9 노리치 시티 44 64 19-7-18 +8

밀월은 최소 챔피언십 플레이오프 진출을 확정한 상태다.

정규리그 최종전은 5월 2일 열릴 예정이다. 이후 승격 플레이오프는 5월 중순에 진행된다.

준결승 1차전은 5월 8일과 9일, 준결승 2차전은 5월 11일과 12일에 열린다. 대망의 결승전은 5월 23일 웸블리 스타디움에서 펼쳐진다.

플레이오프 일정은 다음과 같다.

구분 일정 대진 준결승 1차전 5월 8일 금요일 6위 vs 3위 준결승 1차전 5월 9일 토요일 5위 vs 4위 준결승 2차전 5월 11일 월요일 3위 vs 6위 준결승 2차전 5월 12일 화요일 4위 vs 5위 결승 5월 23일 토요일 3·6위 승자 vs 4·5위 승자

남은 일정과 잔여 경기 수를 고려하면 자동 승격의 마지막 한 자리는 끝까지 쉽게 예단하기 어렵다.

코번트리가 가장 먼저 웃은 가운데, 밀월이 2위를 지켜낼지, 입스위치가 뒤집기에 성공할지 챔피언십 막판 승격 레이스의 시선이 쏠리고 있다.



사진= Getty Images