TSN KOREA 박용준 기자 | 레알 마드리드가 킬리안 음바페와 비니시우스 주니오르의 득점을 앞세워 알라베스를 꺾고 승점 3을 추가했다. 다만 승리에도 불구하고 경기 내용은 기대에 미치지 못했다.

레알 마드리드는 산티아고 베르나베우에서 열린 2025-26 스페인 프리메라리가 경기에서 알라베스를 2-1로 제압했다. 이날 승리로 레알 마드리드는 선두 바르셀로나 추격의 희망을 이어갔지만, 시즌 막판 극적인 우승 경쟁을 기대하게 할 만큼의 압도적인 모습은 보여주지 못했다.

레알 마드리드는 유럽축구연맹 챔피언스리그 8강에서 바이에른 뮌헨에 탈락한 뒤 처음으로 홈 팬들 앞에 섰다. 그러나 경기 초반부터 베르나베우 관중석에서는 팀을 향한 야유가 나왔다. 메이저 트로피 없이 시즌을 마칠 수 있다는 우려가 반영된 분위기였다.

선제골은 전반 30분 나왔다. 아르다 귈러가 중원 돌파 뒤 음바페에게 연결했고, 음바페의 중거리 슈팅은 수비를 맞고 굴절되며 골문 안으로 빨려 들어갔다. 행운이 따른 득점이었지만, 음바페는 이 골로 리그 8경기 연속 무득점 흐름을 끊었다.

후반 5분에는 비니시우스가 해결사로 나섰다. 약 25야드 거리에서 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들며 2-0을 만들었다. 한때 홈 팬들의 야유를 받았던 비니시우스는 득점 후 관중을 향해 박수를 보내며 반응했다.

경기 내내 알라베스는 큰 위협을 주지 못했지만, 막판 레알 마드리드의 집중력이 흔들렸다. 골키퍼 안드리 루닌이 여러 차례 선방을 펼쳤으나 후반 추가시간 토니 마르티네스의 백힐 마무리를 막지 못했다. 레알 마드리드는 결국 한 골 차 승리로 경기를 마무리했다.

레알 마드리드는 이날 볼 점유율과 패스, 슈팅 수에서 우위를 보였지만, 흐름을 완전히 장악했다고 보기는 어려웠다. 특히 전반전에는 점유율을 오래 가져가고도 알라베스 골문을 효과적으로 공략하지 못했다. 수비에서는 에데르 밀리탕이 전반 막판 근육 문제로 교체돼 향후 일정에 변수도 남겼다.

알바로 아르벨로아 감독은 경기 후 자신의 거취에 대해 “내게 무슨 일이 일어나는지는 중요하지 않다. 내가 신경 쓰는 것은 레알 마드리드뿐”이라고 말했다. 이어 우승 경쟁과 관련해서는 “바이에른전 이후 남은 7경기를 모두 이기자고 이야기했다. 한 경기를 끝냈고 이제 6경기가 남았다. 수학적으로 가능성이 남아 있는 한 경쟁은 끝난 것이 아니다”라고 밝혔다.

비니시우스의 향후 거취에 대해서도 아르벨로아 감독은 신뢰를 드러냈다. 그는 “나는 비니시우스가 남기를 원한다. 팬들도 비니시우스를 사랑한다고 확신한다. 비니시우스 역시 오랫동안 레알 마드리드에 남고 싶어 할 것”이라고 말했다.

레알 마드리드는 앞으로 레알 베티스, 에스파뇰 원정 경기를 치른 뒤 5월 10일 바르셀로나와 맞대결을 앞두고 있다. 이 경기가 2025-26시즌 라리가 우승 경쟁의 최대 분수령이 될 전망이다.

경기 주요 분석 내용은 아래와 같다.

항목 레알 마드리드 알라베스 최종 스코어 2 1 슈팅 24 16 유효슈팅 8 3 기대득점(xG) 1.67 1.45 볼 점유율 62% 38% 정확한 패스 567 303 코너킥 9 6 반칙 13 11 경고 1 1



득점 장면도 정리하면 다음과 같다.



시간 팀 선수 내용 전반 30분 레알 마드리드 킬리안 음바페 수비 맞고 굴절된 중거리 슈팅 득점 후반 5분 레알 마드리드 비니시우스 주니오르 오른발 감아차기 중거리 원더골 후반 추가시간 3분 알라베스 토니 마르티네스 문전 백힐 만회골

양 팀 선발 명단은 다음과 같다.

레알 마드리드 알라베스 루닌(GK) 시베라(GK) 알렉산더-아널드, 밀리탕, 하위선, 카레라스 페레스, 오토, 테나글리아, 파라다, 엔리케스 발베르데, 벨링엄, 추아메니, 귈러 데니스 수아레스, 블랑코, 구리디 음바페, 비니시우스 토니 마르티네스, 보예



레알 마드리드는 승리로 체면은 세웠다. 그러나 경기력만 놓고 보면 선두 추격에 대한 확신을 주기에는 부족했다.

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