TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 프로야구 kt wiz가 고졸 신인 이강민의 결승타를 앞세워 KIA 타이거즈를 꺾고 단독 선두를 지켰다.

kt는 22일 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 홈 경기에서 KIA를 8-3으로 물리쳤다. 선발 타자 전원이 안타를 기록한 kt는 이틀 연속 KIA를 제압하며 LG 트윈스에 반 경기 앞선 1위를 유지했다.

초반 흐름은 kt가 잡았다. 2회말 샘 힐리어드와 권동진의 안타로 만든 1사 1, 3루에서 오윤석의 투수 땅볼이 야수선택으로 이어지며 선취점을 뽑았다. 3회말에는 최원준의 볼넷과 도루, 김민혁의 중전 적시타를 묶어 2-0으로 달아났다.

KIA는 6회초 제리드 데일의 솔로포로 추격에 나섰고, 7회초에는 kt 마운드가 볼넷 5개를 내주는 사이 밀어내기로 2점을 얻어 3-2 역전에 성공했다. 하지만 kt는 곧바로 반격했다. 7회말 2사 만루에서 한승택의 내야안타로 균형을 맞춘 뒤, 이강민이 2타점 좌전안타를 터뜨려 다시 승부를 뒤집었다. 이어 최원준과 김민혁의 연속 안타로 3점을 더해 승부를 갈랐다.

잠실에서는 LG가 한화를 3-0으로 꺾었다. 아시아쿼터 선발 라클란 웰스는 8이닝 동안 삼진 7개를 곁들이며 1피안타 1볼넷 무실점으로 호투했다. 타선에서는 송찬의가 2회말 좌월 투런포로 기선을 제압했고, 5회말에는 송찬의의 안타 후 문성주의 1타점 2루타로 추가점을 냈다. 마무리 유영찬은 9회를 삼자범퇴로 막고 시즌 11세이브를 수확했다. 한화는 단 1안타에 그치며 완봉패를 당했다.

고척돔에서는 키움 히어로즈가 NC 다이노스를 3-0으로 제압하고 3연승을 달렸다. 키움은 롯데를 끌어내리고 탈꼴찌에 성공했다. 5회말 임지열의 2루타와 김건희의 희생플라이로 선취점을 뽑은 키움은 6회 상대의 제구 난조로 1점을 더했고, 7회말에는 박주홍의 적시타로 쐐기를 박았다. 키움은 안타 수에서 2-8로 밀렸지만, 선발 라울 알칸타라가 8이닝 7피안타 1볼넷 무실점으로 버텼고, 9회에는 가나쿠보 유토가 마무리로 올라 1이닝 무실점으로 경기를 끝냈다.

대구에서는 SSG 랜더스가 삼성 라이온즈를 3-2로 꺾고 극적인 역전승을 거뒀다. SSG는 4회초 기예르모 에레디아의 솔로홈런으로 먼저 앞섰지만, 삼성이 4회말 밀어내기 볼넷과 5회말 박승규의 솔로포로 2-1 역전에 성공했다. 그러나 SSG는 9회초 마지막 공격에서 볼넷 2개로 만든 1사 1, 2루에서 오태곤이 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 터뜨려 승부를 뒤집었다. 박성한은 4타수 2안타를 기록하며 개막전 이후 20경기 연속 안타 행진을 이어갔다.

부산에서는 두산 베어스가 롯데 자이언츠를 9-1로 완파하고 4연승을 질주했다. 두산은 2회초 2사 만루에서 정수빈의 2타점 적시타로 앞서 나갔고, 5회초에는 정수빈이 솔로홈런까지 터뜨리며 공격을 이끌었다. 7회 2점, 9회 4점을 더한 두산은 롯데 마운드를 무너뜨렸다. 선발 곽빈은 6이닝 6피안타 1실점, 7탈삼진으로 시즌 첫 승을 따냈다. 반면 롯데는 5연패와 함께 최하위로 내려앉았다.



■ 경기 결과 (4.22일 기준)



구장 경기 결과 수원 KIA vs kt kt 8-3 승 잠실 한화 vs LG LG 3-0 승 고척 NC vs 키움 키움 3-0 승 대구 SSG vs 삼성 SSG 3-2 승 부산 두산 vs 롯데 두산 9-1 승

■ 주요 팀 동향