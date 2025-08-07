TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국 남자탁구의 기대주 안재현(한국거래소)이 세계 최정상 선수들이 총출동한 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 요코하마 2025에서 16강 진출에 성공했다.

안재현은 7일 일본 요코하마에서 열린 대회 남자단식 32강전에서 크로아티아의 토미슬라프 푸카르를 세트스코어 3-0(11-8, 11-7, 11-7)으로 완파했다. 세계랭킹 18위인 안재현은 29위 푸카르를 상대로 첫 게임을 11-8로 따낸 데 이어, 2, 3게임도 모두 11-7로 승리하며 무난하게 16강에 올랐다. 그는 장우진(세아)와 펠릭스 르브렁(프랑스)의 승자와 8강 진출을 놓고 맞붙는다.

이번 대회에는 남녀 세계랭킹 1위 린스둥, 쑨잉사(이상 중국)를 비롯해 각국의 최정상급 선수 32명이 참가해 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

한편, 여자단식에 출전한 김나영(포스코인터내셔널)은 세계 4위 콰이만(중국)에게 1-3(6-11, 8-11, 11-8, 6-11)으로 아쉽게 패하며 32강에서 탈락했다.

한국 여자탁구의 또 다른 에이스 신유빈(대한항공)은 8일 오후 6시 5분, 일본의 간판스타 하리모토 미와(세계 6위)와 32강전을 치를 예정이다.