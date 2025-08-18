TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 양궁 국가대표 장채환(사상구청)이 극우 성향의 SNS 게시물을 반복적으로 올려 논란의 중심에 섰다. 특히 지난 대통령 선거 결과가 조작됐다는 주장을 담은 게시물까지 게재해 비판 여론이 거세지고 있다.

대한양궁협회는 18일 장채환에 대한 징계 여부와 수위를 결정하기 위해 스포츠공정위원회 개최를 논의 중이라고 밝혔다. 협회 관계자는 "게시물이라는 결과물이 명확하고, 선수도 잘못을 인정하고 있다"며 공정위 개최를 적극 검토하고 있다고 설명했다.

장채환은 극우 성향의 SNS 계정을 다수 팔로우하고, 인스타그램 프로필에 '멸공'이라는 문구를 올려 최근 논란을 불러일으켰다. 또한 지난 6월 제21대 대통령 선거를 전후해 중국이 대선 결과를 조작했다는 극우 주장의 게시물을 여러 차례 올린 사실이 드러나면서 논란은 더욱 커졌다.

장채환은 지난 3월 국가대표 선발전을 통해 태극마크를 달았지만, 최종 평가전에서는 4위 안에 들지 못해 광주 세계선수권대회나 월드컵 등 주요 국제대회에는 출전하지 못했다.

양궁협회는 그간 SNS 사용 교육을 주로 1군 국가대표 선수들에게만 실시해왔으나, 이번 사태를 계기로 교육 대상을 확대할 계획이라고 밝혔다. 협회 관계자는 "앞으로 모든 선수들이 국가대표로서의 책무와 공인으로서의 자세를 제대로 인식할 수 있도록 교육을 강화하겠다"고 말했다.