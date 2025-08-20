2025.08.20 (수)

종합스포츠

여자농구 신한은행, 미래를 책임질 포워드 이가현 1순위로 영입

신한은행, WKBL 신인드래프트서 이가현 전격 지명
차세대 스타 대거 등장, 신인선수 선발 경쟁 치열

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 여자프로농구 인천 신한은행이 2025-2026 WKBL 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 수피아여고의 포워드 이가현(18·180㎝)을 선택했다. 신한은행은 20일 경기도 부천체육관에서 열린 이번 드래프트에서 1순위 지명권을 확보해, 슈팅과 돌파에 모두 강점을 가진 이가현을 영입하며 팀의 미래를 밝게 했다.

이가현은 16세 이하(U-16), 18세 이하(U-18), 19세 이하(U-19) 대표팀에 모두 선발되어 국제 무대에서 뛰어난 활약을 펼쳤다. 특히 2023 FIBA U-16 아시아여자농구선수권대회에서는 평균 24.8점을 기록하며 대회 득점 1위에 올랐고, 최근 FIBA U-19 여자농구 월드컵에서는 한국 대표팀을 세계 9위로 이끄는 데 큰 역할을 했다.

최윤아 신한은행 감독은 “이가현 선수는 큰 키에도 불구하고 안정적인 플레이를 보여주며, 윙스팬과 신장, 넓은 어깨가 특히 인상적이었다”고 지명 이유를 밝혔다. 이가현은 “이 자리에 온 것만으로도 꿈만 같다”며 “빠르게 적응해 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다”고 소감을 전했다.

이날 드래프트에서는 부산 BNK가 2순위로 온양여고의 가드 이원정(18·172㎝)을, 청주 KB가 3순위로 사천시청의 포워드 고리미(24·176㎝)를 각각 지명했다. 부천 하나은행은 4순위로 청주여고의 포워드 황윤서(18·181㎝)를, 용인 삼성생명은 5순위로 숙명여고의 센터 양혜은(18·178㎝)을, 아산 우리은행은 6순위로 삼천포여고의 포워드 최예원(18·178㎝)을 선발했다.

2라운드에서는 박영진 전 KDB생명 코치의 딸인 선일여고 가드 박소영(18·165㎝)이 6순위로 우리은행의 선택을 받았다. 이어 신한은행은 온양여고 포워드 황현정(18·170㎝), 삼성생명은 선일여고 포워드 한지민(19·172㎝), BNK는 단국대학교 포워드 박지수(22·177㎝)를 각각 선발했다. KB와 우리은행은 법성고 동창인 센터 김민경(18·183㎝)과 가드 이은서(18·173㎝)를 각각 지명했다.

3라운드에서는 신한은행이 광주대학교 가드 정채련(22·160㎝), 하나은행이 숙명여고 가드 겸 포워드 김연진(18·177㎝)을 각각 영입했다.

이번 드래프트에는 총 40명의 선수가 참가해 14명이 지명, 35%의 선발률을 기록했다. 이는 지난해 42.8%와 역대 평균 47.3%에 비해 다소 낮은 수치다.

2025-08-20_WED