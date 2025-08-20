TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 여자프로농구 인천 신한은행이 2025-2026 WKBL 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 수피아여고의 포워드 이가현(18·180㎝)을 선택했다. 신한은행은 20일 경기도 부천체육관에서 열린 이번 드래프트에서 1순위 지명권을 확보해, 슈팅과 돌파에 모두 강점을 가진 이가현을 영입하며 팀의 미래를 밝게 했다.

이가현은 16세 이하(U-16), 18세 이하(U-18), 19세 이하(U-19) 대표팀에 모두 선발되어 국제 무대에서 뛰어난 활약을 펼쳤다. 특히 2023 FIBA U-16 아시아여자농구선수권대회에서는 평균 24.8점을 기록하며 대회 득점 1위에 올랐고, 최근 FIBA U-19 여자농구 월드컵에서는 한국 대표팀을 세계 9위로 이끄는 데 큰 역할을 했다.

최윤아 신한은행 감독은 “이가현 선수는 큰 키에도 불구하고 안정적인 플레이를 보여주며, 윙스팬과 신장, 넓은 어깨가 특히 인상적이었다”고 지명 이유를 밝혔다. 이가현은 “이 자리에 온 것만으로도 꿈만 같다”며 “빠르게 적응해 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다”고 소감을 전했다.

이날 드래프트에서는 부산 BNK가 2순위로 온양여고의 가드 이원정(18·172㎝)을, 청주 KB가 3순위로 사천시청의 포워드 고리미(24·176㎝)를 각각 지명했다. 부천 하나은행은 4순위로 청주여고의 포워드 황윤서(18·181㎝)를, 용인 삼성생명은 5순위로 숙명여고의 센터 양혜은(18·178㎝)을, 아산 우리은행은 6순위로 삼천포여고의 포워드 최예원(18·178㎝)을 선발했다.

2라운드에서는 박영진 전 KDB생명 코치의 딸인 선일여고 가드 박소영(18·165㎝)이 6순위로 우리은행의 선택을 받았다. 이어 신한은행은 온양여고 포워드 황현정(18·170㎝), 삼성생명은 선일여고 포워드 한지민(19·172㎝), BNK는 단국대학교 포워드 박지수(22·177㎝)를 각각 선발했다. KB와 우리은행은 법성고 동창인 센터 김민경(18·183㎝)과 가드 이은서(18·173㎝)를 각각 지명했다.

3라운드에서는 신한은행이 광주대학교 가드 정채련(22·160㎝), 하나은행이 숙명여고 가드 겸 포워드 김연진(18·177㎝)을 각각 영입했다.

이번 드래프트에는 총 40명의 선수가 참가해 14명이 지명, 35%의 선발률을 기록했다. 이는 지난해 42.8%와 역대 평균 47.3%에 비해 다소 낮은 수치다.