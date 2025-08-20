2025.08.20 (수)

종합스포츠

SSG 이숭용 감독, "김광현 회복이 우선…등판 일정 재조정 고민"

베테랑 김광현, 어깨 염증 여파로 컨디션 난조
이숭용 감독 "휴식과 회복이 최우선"

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | SSG 랜더스의 이숭용 감독이 베테랑 투수 김광현의 등판 일정을 재조정할 뜻을 밝혔다. 이 감독은 20일 수원케이티위즈파크에서 열리는 2025 프로야구 kt wiz와의 원정 경기를 앞두고, "김광현의 몸 상태가 완벽하지 않은 것 같다"며 우려를 표했다. 그는 "어제 경기에서 직구 구속이 잘 나오지 않았다"고 덧붙였다.

김광현은 최근 왼쪽 어깨 염증 진단을 받고 1군 엔트리에서 말소됐으며, 휴식 후 19일 kt전에 선발 등판해 4이닝 동안 8피안타(1홈런) 2볼넷 2탈삼진 4실점으로 다소 부진한 모습을 보였다. 직구 구속도 136~145km에 그쳤고, 투구 수는 72구였다.

이숭용 감독은 "어깨 문제로 인해 직구 구속이 떨어지면서 변화구 위주의 볼 배합을 했지만, 상대 타자들이 이를 읽고 대응해 힘든 경기를 펼쳤다"고 설명했다. 그는 "어떻게든 막아보려는 김광현의 노력이 보였지만, 지금은 몸 상태 회복이 최우선"이라며 "휴식과 재정비를 통해 다시 좋은 모습을 보여주길 바란다"고 전했다.

김광현은 올 시즌 7승 8패 평균자책점 4.41을 기록 중이며, 최근 3경기에서는 1승 1패 평균자책점 7.90으로 부진했다. SSG와 이숭용 감독은 김광현의 건강을 최우선으로 고려해 등판 일정을 신중히 결정할 계획이다.

이성재 기자

2025-08-20_WED