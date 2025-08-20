TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 경남 김해시가 오는 28일부터 다음 달 5일까지 U20 축구 국가대표팀의 전지훈련지로 선정됐다. 김해종합운동장에서 진행되는 이번 훈련에는 44명의 선수단과 스태프가 참여해, 오전 10시부터 낮 12시, 오후 5시부터 7시까지 하루 두 차례 집중 훈련을 펼칠 예정이다.

대표팀은 다음 달 칠레에서 열리는 FIFA U20 월드컵을 앞두고 최상의 컨디션을 끌어올리기 위해 김해에 머문다. 특히 다음 달 3일 오후 7시에는 김해종합운동장에서 김해FC와의 친선경기가 예정되어 있어, 지역 축구팬들의 기대를 모으고 있다.

김해FC는 최근 한국프로축구연맹에서 조건부 K리그2 가입 승인을 받아 프로리그 진출의 발판을 마련했다. 이번 친선경기는 별도의 예매 없이 김해시민 누구나 무료로 관람할 수 있어, 많은 시민들이 대표팀과 김해FC의 경기를 현장에서 즐길 수 있다.

또한 김해시는 30일 오전과 31일 오전·오후 훈련을 일부 공개하여, 시민들이 직접 대표팀의 훈련 모습을 가까이에서 지켜볼 수 있도록 할 계획이다. 관람을 원하는 시민들은 김해종합운동장 서측 광장(지하 1층)으로 무료 입장하면 된다.

김해시 관계자는 “대표팀 전지훈련 유치는 지역경제와 스포츠산업의 동반 성장 기회”라며, “앞으로도 전지훈련 유치 확대와 김해 브랜드 가치 제고를 위한 다양한 전략을 추진하겠다”고 밝혔다.