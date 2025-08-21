TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 국민체육진흥공단이 K-스포츠의 탄소중립 실현을 위한 중장기 환경계획을 발표하며, 스포츠 분야에서 본격적인 환경경영 실천에 나섰다.

공단은 2025년까지 온실가스 감축률 55%, 스포츠 기업 친환경 인증 40건, 환경경영 지수 95점 달성을 핵심 목표로 제시했다. 이를 위해 제로에너지 체육시설 확충, RE100(재생에너지 100%)을 구현한 세계 최초 올림픽 레거시 구축, 친환경 사업 전환 가속화, 친환경 스포츠 기업 성장 지원, 일상 속 친환경 실천 문화 확산, 친환경 실천 기반 강화 등 6대 추진 과제를 선정했다.

특히, 서울 송파구 올림픽공원 내 대체에너지 발전설비 구축과 국내 최초 전기모터 경주정 상용화 등 단계별 친환경 인프라 도입도 추진된다. 또한 환경정화 활동과 자전거 이용 캠페인 등 국민이 직접 참여하는 탄소 절감 실천 문화 확산에도 힘쓸 계획이다.

체육공단은 이번 계획을 통해 스포츠 분야의 탄소중립 기반을 체계적으로 구축하고, 지속 가능한 친환경 스포츠 문화를 만들어갈 방침이다.