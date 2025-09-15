TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 대한체육회가 유승민 회장 취임 200일을 맞아 그간의 주요 성과와 앞으로의 계획을 공개했다. 유 회장은 '책임 있는 변화'를 비전으로 내세우며, 공정·혁신·신뢰·상생을 4대 핵심 가치로 삼아 다양한 제도 개선을 추진해왔다.

특히 스포츠공정위원회 위원 선정에 외부 추천을 의무화해 회장의 개입을 차단하고, 미성년자 대상 폭력·성범죄에 대한 처벌 강화와 시효 연장으로 무관용 원칙을 확립했다. 또한 스포츠개혁위원회를 출범시켜 8대 혁신과제와 100개 중점과제를 선정했으며, 선수와 지도자 지원 강화를 위해 선수지도자지원부, 꿈나무육성부, 메디컬센터 등도 신설했다. 개인 트레이너 훈련 참여 허용, 새벽 훈련 자율화 등 현장 중심의 정책도 적극적으로 도입했다.

행정 혁신도 눈에 띈다. 종이 없는 회의 문화와 블록체인 증명서 확대 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 추진했으며, 임원 연임 제한 강화, 학부모·회원단체 간담회, 노사협의회 직접 참여 등도 도입했다. 국제적으로는 2036년 하계 올림픽 유치 활동, 해외 스포츠 교류 협정 체결, 국제회의 참가 등으로 글로벌 무대에서의 존재감도 높이고 있다.

무엇보다 내년 정부 예산안에서 340억원의 추가 예산을 확보했다는 점이 주목된다. 정부 지출구조 조정과 사업 완료에 따른 감액분을 상쇄할 신규 및 기존 사업 예산을 확보했으며, 후보선수 전임지도자 및 회원단체 직원 처우 개선, 예비 국가대표 육성 지원, 남원 유소년스포츠콤플렉스 건립비 등이 포함됐다.

대한체육회는 앞으로 학생 선수의 학습권 보장과 생활체육 참여 확대 등 제도 개선을 지속 추진할 계획이다. 유승민 회장은 "지난 200일은 변화를 향한 첫걸음이었다"며, "앞으로도 스포츠의 가치를 높이고 모두가 행복한 체육 환경을 만들겠다"고 강조했다. 이날 오후에는 서울 잠실 롯데시네마 월드타워관에서 임직원들과 타운홀 미팅을 열어 성과와 비전을 공유할 예정이다.